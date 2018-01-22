Что происходит с кадетской школой в Люберцах

22 Янв. 2018 2018-01-22T20:47:47+03:00

Школу в Люберцах закрыли после того, как из-за сальмонеллеза случилось массовое отравление в школьной столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Наши дети вторую неделю не ходят в школу. Да-да, мы именно из той самой, прогремевшей на всю страну кадетской школы в Люберцах, где случилось массовое отравление в школьной столовой и обнаружен сальмонеллез.

Детки-шестиклассники, понятно, прыгают от радости: сбылась вековая мечта школьников: ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ.

А мы с женой уже дошли до точки кипения: все настолько запущено, что мои слова о саморазрушающейся системе получили неожиданное и жестокое подтверждение.

Итак. Сразу оговорюсь, что не стану рассуждать про тендер на обслуживание школы, подряды/субподряды и ненадлежащую систему контроля. Тут тоже очень много неприятных вопросов, но попытаюсь быть справедливым: инциденты в принципе случаются. Даже в самых лучших системах. Ну, абсурдно предположим, что у подрядчика кто-то из родных смертельно заболел, и он сэкономил на безопасности - деньги были нужны. Люди - это ведь люди; а я не эксперт и не следователь.

Речь о другом:

- хоть какое-то оповещение родителей (причем через пресловутый родительский чат, а не официально) - что надо бы сдать анализы на сальмонеллез, и получить профилактическое средство - было организовано ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ;

- за этим средством надо было самим ехать в поликлинику; и там старшая сестра раздавала его из коробки в кабинете, пропустив мимо ушей вопрос жены - а разве не в холодильнике это должно хранится? Так что, видимо, впустую это средство; хорошо, мы сами уже купили;

- никто не озаботился хотя бы списком для чтения школьников озадачить на вынужденных каникулах, не говоря уже о предметах. Нет, лишь пара упражнений по русскому, что-то из географии и ИЗО.

И не надо говорить, что ряд учителей лежат под капельницей, в директор спасает должность. Это понятно. Но разве, если сгорает конкретная пожарная часть, пожарная машина не приезжает вовсе?! Что, органов образования на других уровнях нет, или все бегают, как клуши, ужасный случай "перетирают"?

Работать кто будет? Головой думать, картину оценивать?

Чиновников - больше чем в Союзе. А элементарное реагирование на нештатную ситуацию - пшик. Причем в самом важном - в детях. То есть в будущем.

И, чего уж теперь - с воспитанием реального патриотизма в нашей образцовой кадетской школе тоже неважно. Фасад красивый, форма, а содержание - увы; у самих учителей хватает ума признаваться детям, что для галочки. Кадетским хором перед местными депутатами выступать.

Зато, кстати, недавно сподобились, именно от учителей, "информирование" об осмотрительности в соцсетях по родительским чатам разослать, мол, закон Яровой в силу вступил. Так там - реальный подрывной текст по вражеской методичке. Вряд ли директор или классная чудесной патриотической школы - окопавшиеся агенты). Нет, скорее всего, они просто текст оценить не могут, или надоели указивки, не читали даже.

А что же дети? А дети Навального обсуждают. Он им как минимум интересен.

Хотя патриотическую работу - работать можно. Отвечаю. Если работать, а не докладывать.

Словом - практически на всех этапах система демонстрирует недееспособность. Или подмену деятельности - сейчас вот школа, видимо, с Роспотребнадзором будет судиться, чтобы школу пораньше открыли. Пока закрыта до 10 февраля.

Лучше бы детей берегли, учили, и воспитывали нормально. Дети - это будущее. Здоровье - та же всеобщая бесплатная качественная диспансеризация; образование, правильное питание, вменяемое патриотическое воспитание, без тупости и оголтелости - вот что должно быть одной из базовых частей здоровой оппозиционной повестки.