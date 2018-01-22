2018-01-22T21:17:35+03:00
Звезды

Дима Билан устроил эротическую фотосессию на отдыхе

Артист доказал поклонникам, что он в идеальной форме
Игорь ПОЛЯКОВ
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Дима Билан на отдыхе.Дима Билан на отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Еще год назад таблоиды писали о том, что Дима Билан сильно похудел. Как рассказал певец, у него были серьезные проблемы со здоровьем из-за грыжи позвоночника.

- Я обратился к медикам, потому что у меня немели пальцы, - поделился с «Комсомолкой» сам Дима Билан. - Я даже не мог самостоятельно открыть кошелек, застегивать молнии, кнопки на куртке. Когда приехал на МРТ, меня с трудом уложили на кушетку, потому что боли были адские. Чтобы облегчить боль, мне подкладывали какие-то подушки под голову. А там надо было около часа лежать без движения. Я вытерпел с трудом, потому что мне не сделали обезболивающее, думали, так пройдет. Но сейчас мне уже лучше, врачи помогли.

Судя по последним фото артиста, Дима пришел в форму, поправился, подкачал мышцы в спортзале. В общем, певец выглядит прекрасно.

Сейчас артист улетел в отпуск в теплые края. И дабы успокоить поклонников, что с ним все хорошо, артист устроил на отдыхе эротическую фотосессию.

На кадрах, появившихся в Инстаграме Билана, певец демонстрирует идеальный торс, подтянутую фигуру.

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Райское наслаждение Доброе утро, мир! #билан #димабилан / Paradise pleasure Good morning, world ! #bilan #dimabilan
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Ради этой любительской эротической фотосессии артист даже забыл о том, что в 2009 году, снявшись обнаженным для журнала Sex and the City, он грозил фанатам, что это его последняя откровенная съемка.

bilanofficialbilanofficial
Ну немного .... )) #билан #димабилан
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Напомним: тогда Дима Билан предстал на обложке глянца, скопировав известное фото Ива Сен-Лорана 1971 года, когда маэстро моды фотографировался для рекламы первого мужского парфюма Yves Saint Laurent.

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