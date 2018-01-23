Дмитрий Шепелев признался, что каждый день разговаривает с Жанной Фриске

23 Янв. 2018 2018-01-23T01:58:39+03:00

Спустя два года после смерти любимой женщины телеведущий продолжает общаться с ней, как с живой

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Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание: он по-прежнему каждый день общается с Жанной Фриске так, как если бы она была жива. Спустя два года после смерти любимой женщины телеведущий не хочет верить, что ушла от него навсегда. Об этом Дмитрий рассказал во время эфира программы «На самом деле». Гостем программы стал актер Валерий Гаркалин: артист рассказал о том, как он пережил смерть жены Екатерины. Чтобы поддержать Валерия, Шепелев признался, что по-прежнему говорит о своей гражданской супруге Жанне в настоящем времени.

- Вы продолжаете разговаривать с женой, и я понимаю вас, потому что я делаю то же самое, - признался Дмитрий. - Не хочется вспоминать о ней в прошедшем времени. Спасибо, что делитесь этим, я вас понимаю.

Как и Жанна Фриске, супруга Валерия Гаркалина сгорела от рака. Екатерина, заслуженный деятель искусств, почти 30 лет проработавшая в театре, умерла в феврале 2009 года. За несколько месяцев до ее ухода сам Гаркалин едва не погиб – актеру стало плохо во время спектакля в литовском городе Клайпеда. Валерий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его увезли в местную клинику и срочно начали реанимировать – актер впал в кому. Врачам удалось запустить его сердце с помощью дефибриллятора. Актер считает, что своей жизнью он обязан жене, которая скончалась через несколько месяцев.

Валерий Гаркалин с женой Екатериной. Фото: кадр программы «На самом деле».

- Я подозреваю, что именно так и произошло. Любовь – сильное чувство, есть часть, натянутая как тетива, ничего ее не прерывает. Вот такая была у нас с Катей. Любовь – это то, что удерживает на земле, - говорит актер.

Дмитрий Шепелев не раз подчеркивал, что он бережно хранит память о гражданской жене. Между тем, отец певицы Владимир Фриске считает, что телеведущий обманывает всех и только прикидывается безутешным вдовцом. По словам Владимира Борисовича, Шепелев ни разу за два с половиной года не был на могиле певицы. Дмитрий не позволяет семье артистки видется с внуком Платоном так часто, как того бы хотелось бабушке и дедушке. Во время интервью телеведущей Лере Кудрявцевой отец Фриске рассказал, что Шепелев намеренно стирает память о Жанне:

- Ее фотографии в его доме…. – и Владимир Борисович сделал характерный жест рукой, показывающий, что Дмитрий убрал изображения певицы подальше от глаз сына Платона. - Крестик, который Жанна отдала Платону перед смертью, Шепелев выкинул.

По словам отца певицы Владимира Фриске, Шепелев делает все, чтобы стереть память о Жанне. И чтобы ее сын Платон забыл мать и родных. Фото: кадр видео.

По словам Владимира Борисовича, во время одного из свиданий маленький Платоша признался дедушке: «Мне нельзя с вами общаться. Папа запрещает». Дмитрий всячески препятствует свиданиям мальчика с родственниками и даже не пытается скрыть, как он ненавидит семью Жанны. Конфликт дошел до такой стадии, что отец звезды даже предложил Шепелеву сдать тест на ДНК – он сомневается в том, что телеведущий – отец Платоши.

- Но Шепелев отказывается. Он боится, - говорит Владимир Борисович.

Между тем, четырехлетний Платон из-за редких встреч стал забывать родных: во время последнего свидания он не узнал родную бабушку – маму Жанны. Мальчик испугался ее, словно она была чужой, и убежал.