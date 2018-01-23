Робота уволили из шотландского супермаркета из-за того, что раздражал клиентов

23 Янв. 2018 2018-01-23T11:54:39+03:00

Клиенты стали избегать робота в связи с его бесполезностью Фото: EAST NEWS

За неделю работы он оттолкнул от себя всех покупателей бесполезными ответами и излишней дружелюбностью

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Флагманский магазин шотландской сети супермаркетов Margiotta спустя неделю уволил робота по имени Фабио, запрограммированного Университетом Хериота-Уатта в Эдинбурге. Эксперимент по внедрению гуманоидов в розничную торговлю был организован Би-би-си для документального шоу Six Robots & Us.

В магазине Фабио должен был предоставлять покупателям справочную информацию, рекламировать товары и рассказывать, где их найти. Кроме того, подобно роботам Pepper в Японии, он также был запрограммирован на то, чтобы рассказывать анекдоты, предлагать обняться и активно подшучивать.

“Мы думали, что робот стал отличным дополнением, чтобы показать клиентам, что мы всегда хотим сделать что-то новое и захватывающее”, - заявила Елена Маргиотта, управляющая сети супермаркетов.

Но на практике шотландские клиенты стали избегать Фабио в связи с его бесполезностью. Отчасти это был провал технологии. Фоновый шум в магазине часто мешал Фабио понять вопросы в первый раз, из-за чего он не мог на них ответить.

Раздражал робот и общими ответами. Например, на вопрос “где найти пиво?” он отвечал: “В отделе с алкоголем”, а на вопрос “где сыр” предлагал поискать в холодильнике.

Через несколько дней Фабио поставили в мясной отдел, где ему дали только одну задачу - предлагать клиентам попробовать образцы продукции из свинины. Но после того, как менеджеры заметили, что покупатели активно избегают прохода мимо робота, было принято решение прекратить эксперимент.

Одним из интересных выводов эксперимента является то, что Фабио нашел защитников среди персонала супермаркета, хотя и в немногочисленном количестве.

“Когда нам пришлось собрать робота и положить обратно в коробку, один из сотрудников начал плакать”, - рассказал доктор Оливер Лемон, директор Лаборатории взаимодействия в Хериот-Уатт.