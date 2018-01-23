Очень милая внучка Любови Полищук похожа на знаменитую бабушку

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:16:10+03:00

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Единственный сын Любови Полищук – актер Алексей Макаров после череды скандалов с его бывшими и нынешними возлюбленными старается в последнее время не посвящать общественность в свою личную жизнь, но недавно, ради дочери сделал исключение. Артист опубликовал в своем Instagram фотографию, которая заставила умилиться поклонников его таланта. На ней наследница актера в мамином платье и туфлях, судя по всему, играет какую-то роль. При этом выглядит маленькая Варя так мило, что просто невозможно не лайкнуть.

«Трикотажный плед, кошачий поводок, мамины туфли (не беда, что жмут) и немного собственного креатива семилетней мадмуазель. И сразу пространство преобразилось. Запахло кремовой портьерой тяжёлого бархата, ниспадающей на ларец из красного дерева с подвесками Королевы. Метнулись летучие мыши под гулкими сводами замка. Кот склонил морду в псевдопочтении. Я сначала засуетился, потом приподзастыл, затем автоматически перешел на Вы, украдкой проверив, не дырявые ли носки. Пожалел, что оставил цилиндр, крылатку, трость и дуэльные пистолеты в багажнике. Осознал собственную неуместность в данном контексте. Учитывая тренировочные штаны и щетину. Сделал выводы и фото...» — подписал один из последних снимков Алексей.

makarov_alexey_ Трикотажный плед, кошачий поводок, мамины туфли(не беда, что жмут) и немного собственного креатива семилетней мадмуазель. И сразу пространство преобразилось. Запахло кремовой портьерой тяжёлого бархата, ниспадающей на ларец из красного дерева с подвесками Королевы. Метнулись летучие мыши под гулкими сводами замка. Кот склонил морду в псевдопочтении. Я сначала засуетился, потом приподзастыл, затем автоматически перешёл на Вы, украдкой проверив, не дырявые ли носки. Пожалел, что оставил цилиндр, крылатку, трость и дуэльные пистолеты в багажнике. Осознал собственную неуместность в данном контексте. Учитывая тренировочные штаны и щетину. Сделал выводы и фото.. #варвараалексевна #растетдоча #впоискахимиджа #туфлики #бусики #божечкимои #старыйстал#сентиментальный

Подписчики оценили пост Макарова, попросив актера чаще публиковать фото дочки. К слову, многие отметили, что Варвара очень похожа на свою знаменитую бабушку.

makarov_alexey_ Любовь Григорьевна Полищук 21 мая 1949- 28 ноября 2006. Люди помнят, мама.. #ЛюбовьПолищук

Надо отметить, что ранее Макаров публиковал видео с дочкой, на котором она поет песню исполнительницы Sia, и надо отметить, что получается у нее очень талантливо. Тем более, что недавно девочка уже сыграла первую роль в кино.