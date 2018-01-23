2018-01-23T13:16:10+03:00
Звезды

Очень милая внучка Любови Полищук похожа на знаменитую бабушку

Семилетняя Варвара, судя по всему, пойдет по ее театральным стопам
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Алексей Макаров не любит посвящать общественность в свою личную жизньАлексей Макаров не любит посвящать общественность в свою личную жизньФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Единственный сын Любови Полищук – актер Алексей Макаров после череды скандалов с его бывшими и нынешними возлюбленными старается в последнее время не посвящать общественность в свою личную жизнь, но недавно, ради дочери сделал исключение. Артист опубликовал в своем Instagram фотографию, которая заставила умилиться поклонников его таланта. На ней наследница актера в мамином платье и туфлях, судя по всему, играет какую-то роль. При этом выглядит маленькая Варя так мило, что просто невозможно не лайкнуть.

«Трикотажный плед, кошачий поводок, мамины туфли (не беда, что жмут) и немного собственного креатива семилетней мадмуазель. И сразу пространство преобразилось. Запахло кремовой портьерой тяжёлого бархата, ниспадающей на ларец из красного дерева с подвесками Королевы. Метнулись летучие мыши под гулкими сводами замка. Кот склонил морду в псевдопочтении. Я сначала засуетился, потом приподзастыл, затем автоматически перешел на Вы, украдкой проверив, не дырявые ли носки. Пожалел, что оставил цилиндр, крылатку, трость и дуэльные пистолеты в багажнике. Осознал собственную неуместность в данном контексте. Учитывая тренировочные штаны и щетину. Сделал выводы и фото...» — подписал один из последних снимков Алексей.

makarov_alexey_makarov_alexey_
Трикотажный плед, кошачий поводок, мамины туфли(не беда, что жмут) и немного собственного креатива семилетней мадмуазель. И сразу пространство преобразилось. Запахло кремовой портьерой тяжёлого бархата, ниспадающей на ларец из красного дерева с подвесками Королевы. Метнулись летучие мыши под гулкими сводами замка. Кот склонил морду в псевдопочтении. Я сначала засуетился, потом приподзастыл, затем автоматически перешёл на Вы, украдкой проверив, не дырявые ли носки. Пожалел, что оставил цилиндр, крылатку, трость и дуэльные пистолеты в багажнике. Осознал собственную неуместность в данном контексте. Учитывая тренировочные штаны и щетину. Сделал выводы и фото.. #варвараалексевна #растетдоча #впоискахимиджа #туфлики #бусики #божечкимои #старыйстал#сентиментальный
6787 отметок «Нравится»143 комментариевInstagram

Подписчики оценили пост Макарова, попросив актера чаще публиковать фото дочки. К слову, многие отметили, что Варвара очень похожа на свою знаменитую бабушку.

makarov_alexey_makarov_alexey_
Любовь Григорьевна Полищук 21 мая 1949- 28 ноября 2006. Люди помнят, мама.. #ЛюбовьПолищук
36113 отметок «Нравится»1787 комментариевInstagram

Надо отметить, что ранее Макаров публиковал видео с дочкой, на котором она поет песню исполнительницы Sia, и надо отметить, что получается у нее очень талантливо. Тем более, что недавно девочка уже сыграла первую роль в кино.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
По факту убийства девушки студентом Бауманки в Москве возбуждено дело
Один из продюсеров Болливуда хочет снять фильм о Путине
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона