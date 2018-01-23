Отец Бритни Спирс против ее свадьбы с манекенщиком Сэмом Асгари

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:00:46+03:00

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Бритни Спирс — счастливая невеста: слухи о том, что 36-летняя певица собралась пойти под венец со своим бойфрендом, 24-летним Сэмом Асгари, подтверждаются. Как рассказали источники из окружения поп-дивы, Бритни уже вовсю планирует свадьбу. Артистка хочет пожениться в Лас-Вегасе и устроить тихую закрытую церемонию. В идеале — если у алтаря будут только она и ее избранник, в крайнем случае — очень узкий круг гостей. Бритни хочет посвятить этот день исключительно себе и своему любимому. Сейчас певица и ее жених продумывают детали церемонии и сочиняют свадебные клятвы.

Ложку дегтя в счастье звезды добавил ее собственный отец: Джейми Спирс не то чтобы очень одобряет брак дочери с парнем, который на 12 лет младше нее. А поскольку Джейми является официальным опекуном дочки, его голос имеет решающее значение. После нервного срыва Бритни и ее лечения в клинике для наркоманов суд так и не снял с певицы опеку отца. И тот по-прежнему распоряжается всем состоянием звезды. Джейми настаивает, чтобы Бритни и Сэм Асгари перед бракосочетанием подписали брачный контракт. Таким образом он хочет обезопасить 200-миллионное состояние дочери от охотника за ее приданым. Бритни же настолько влюблена в Сэма, что боится попросить его подписать финансовый документ. Певица уже подарила любимому собственный бизнес — фитнес-клуб, содержит его, возит по всему миру и постоянно преподносит дорогие презенты. Джейми Спирс боится, что Сэм постепенно наложит руку и на остальные капиталы Бритни.

Сэм с Бритни и ее сыновьями Шоном и Джейденом на спортивном матче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, о помолвке Бритни Спирс и Сэма Асгари стало известно недавно, когда пара отдыхала вместе на Гавайях. Бритни фотографировалась на пляже вместе с сыновьями Шоном и Джейденом и демонстрировала заметно постройневшую фигуру в бикини. В один из дней отпуска Сэм опустился на одно колено и сделал любимой предложение, подарив ей по случаю помолвки кольцо с крупным бриллиантом. Бритни, не раздумывая, сказала «да».

Певица и манекенщик познакомились на съемках клипа Бритни на композицию Slumber Party. Сэм — фитнес-тренер и модель - произвел на артистку сильное впечатление, и она сама решила заговорить с ним. Слово за слово, и Сэм пригласил Бритни на свидание, от которого она не отказалась. Правда, состоялось оно только через несколько месяцев после их встречи.

- Сэм не знал, что я за человек, да и для меня он был незнакомцем, - рассказывала Бритни в одном из интервью. - В ходе беседы выяснилось, что мы оба любим суши. Пошутили, что хорошо бы перекусить вместе. Он дал мне свой номер телефона, который я положила в сумку и забыла про него на пять месяцев. Обнаружив однажды эту записку, вспомнила о том, что познакомилась на съемках с милым парнем и решила позвонить ему. Он действительно очень симпатичный и веселый человек.