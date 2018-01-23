2018-01-23T16:46:52+03:00
Звезды

Ирина Шейк показала, кому обязана своей внешностью

Мама российской супермодели — редкой красоты женщина
Петр СИМОНОВ
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Секрет красоты Ирины Шейк, благодаря которой она стала мировой супермоделью, в натуральности.Секрет красоты Ирины Шейк, благодаря которой она стала мировой супермоделью, в натуральности.Фото: Instagram.com
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Ей 32 года, а у нее есть все: слава, признание, семья и любовь. Секрет красоты Ирины Шейк, благодаря которой она стала мировой супермоделью, в натуральности. Те, кто подозревал, что, к примеру, у россиянки неестественные губы, давно увидели детские фото Ирины, которых в сети полно.

И вот кому Шейк обязана такой красотой. Мама у манекенщицы — редкой красоты женщина. Ольга Шайхлисламова удивительно прекрасна. Неудивительно, что у нее такие красивые дети. Ирина показала свою маму все своим 9,5 миллиона фанатов. У нее сегодня день рождения.

irinashaykirinashayk
Happy bday to my number 1! All possible because of u S dnem Varenia mamysik
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Отец Ирины и ее старшей сестры Татьяны умер 18 лет назад от рака легких. Валерий Шайхлисламов работал на шахте под Челябинском. Ольга Шайхлисламова работала учителем музыки. Теперь она трижды бабушка: у старшей дочки сын и дочь, у младшей — дочь.

Ирина Шейк со своей мамой. Фото: Личный архив

Ирина Шейк со своей мамой.Фото: Личный архив

Напомним, Ирина Шейк спустя несколько месяцев после разрыва с Криштиану Роналду стала встречаться с Брэдли Купером. Они долго скрывали отношения, теперь же скрывают, женаты ли официально. О том, что у них в марте 2017-го родилась дочь, стало известно спустя три недели. Девочку зовут Лея де Сьен Шейк Купер.

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