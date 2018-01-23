2018-01-23T18:39:37+03:00
Звезды

Юлия Савичева взяла под опеку двух детей из детдома

После того, как певица сама стала мамой, она переосмыслила свое отношение к жизни
Ольга АНТОНОВА
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Юлия Савичева взяла под опеку двух воспитанников курганского детдома - мальчика Сашу и девочку Кристину.Юлия Савичева взяла под опеку двух воспитанников курганского детдома - мальчика Сашу и девочку Кристину.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Юлия Савичева только недавно впервые заговорила о том, что несколько лет назад потеряла ребенка, и когда недавно все-таки стала мамой, рассказала об этом прессе только через полгода после рождения ребенка. Но оказалось, что спустя еще полгода певица взяла под опеку еще двоих детей из детдома. Как позже объяснила выпускница «Фабрики звезд» материнство заставило ее переосмыслить свое отношение к жизни.

Как рассказала Савичева в интервью Hello!, она взяла под опеку двух детей, их зовут Саша и Кристина. Ребята проживают в родном городе певицы, Кургане на Урале. Дети еще не познакомились с Юлией, но встретятся с ней в ближайшее время.

Ранее Савичева посещала детские дома в течение 5–6 лет, чтобы общаться с сиротами и радовать их подарками и вниманием. А после рождения дочери певица, по собственному признанию, и вовсе «заболела» этой темой.

«Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым. Я смотрела анкеты на сайте фонда «Измени одну жизнь», и, когда увидела этих ребят, Кристину и Сашу, у меня, как говорится, екнуло сердце. Мальчику три года, а девочка постарше», - призналась Юлия Савичева в интервью Hello!

Напомним, что 14 июля 2017 года у звезды родилась дочь Анна. Малышка появилась на свет в одной из медклиник Португалии, где на тот момент уже около полугода Юлия жила со своим мужем, композитором Александром Аршиновым. Спустя некоторое время после родов Савичева опубликовала в Сети письмо, адресованное своей новорожденной дочке.

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