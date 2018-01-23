Студенты РГАУ-МСХА — выпускникам: «Приходите к нам учиться!»

23 Янв. 2018 2018-01-23T18:25:06+03:00

Учащиеся Тимирязевской академии приехали в гости к школьникам Подмосковья и рассказали о том, как поступить в главный аграрный

Изменить размер текста: A A

Студенты и преподаватели РГАУ-МСХА побывали в гостях у выпускников Красногорска, Клина и Лотошинского района: представители факультета довузовской подготовки провели в общеобразовательных школах Подмосковья выездные профориентационные занятия. Такой формат встреч позволяет школьникам получить информацию о поступлении в Тимирязевскую академию из первых рук, не отрываясь от занятий. Будущим абитуриентам не нужно тратить время на поездку в Москву - главный аграрный сам приезжает к ним.

- Самая важная особенность нынешних выездных профориентационных мероприятий в том, что о вузе рассказывают студенты. Их язык понятен и доступен школьникам, - считает методист факультета довузовской подготовки Евгения Филатова.

Учащиеся Тимирязевки рассказали школьникам о преимуществах образования в главном аграрном вузе страны, о студенческой жизни, о специальностях, которые можно получить в стенах академии. Школьников интересовала информация о подготовительных курсах и проходных баллах. Ребятам рассказали, какие преимущества дает участие в олимпиадах и научно-техническом конкурсе «Открытый мир. Старт в науку». Например, за участие в олимпиаде и конкурсе, а так же призовые места прибавляется от 3 до 10 баллов к результатам ЕГЭ или вузовских вступительных экзаменов.