2018-01-23T18:25:06+03:00
Профессии будущего

Студенты РГАУ-МСХА — выпускникам: «Приходите к нам учиться!»

Учащиеся Тимирязевской академии приехали в гости к школьникам Подмосковья и рассказали о том, как поступить в главный аграрный
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты Тимирязевки рассказали школьникам о преимуществах учебы в РГАУ-МСХА. Фото: timacad.ruСтуденты Тимирязевки рассказали школьникам о преимуществах учебы в РГАУ-МСХА. Фото: timacad.ru
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Студенты и преподаватели РГАУ-МСХА побывали в гостях у выпускников Красногорска, Клина и Лотошинского района: представители факультета довузовской подготовки провели в общеобразовательных школах Подмосковья выездные профориентационные занятия. Такой формат встреч позволяет школьникам получить информацию о поступлении в Тимирязевскую академию из первых рук, не отрываясь от занятий. Будущим абитуриентам не нужно тратить время на поездку в Москву - главный аграрный сам приезжает к ним.

- Самая важная особенность нынешних выездных профориентационных мероприятий в том, что о вузе рассказывают студенты. Их язык понятен и доступен школьникам, - считает методист факультета довузовской подготовки Евгения Филатова.

Учащиеся Тимирязевки рассказали школьникам о преимуществах образования в главном аграрном вузе страны, о студенческой жизни, о специальностях, которые можно получить в стенах академии. Школьников интересовала информация о подготовительных курсах и проходных баллах. Ребятам рассказали, какие преимущества дает участие в олимпиадах и научно-техническом конкурсе «Открытый мир. Старт в науку». Например, за участие в олимпиаде и конкурсе, а так же призовые места прибавляется от 3 до 10 баллов к результатам ЕГЭ или вузовских вступительных экзаменов.

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