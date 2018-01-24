Звезда сериала «Теория большого взрыва» разводится с женой

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:38:27+03:00

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Исполнитель роли Стюарта в сериале «Теория большого взрыва» самый флегматичный и спокойный персонаж в популярном ситкоме. Он неудачник, без денег и личной жизни. В отличии от актера, который играет его роль Кевина Сасмэна. До того, как женится он крутил роман со сразу же несколькими актрисами и коллегами по съемкам. Да и после заключения брака страсти в его семьи бушуют нешуточные. Все 11 лет брака с Алессандром Янгом они ссорились, ругались и вновь мирились, пока в октябре 2017-го подала документы на развод. Сейчас Кевин и Алессандра ждут решения суда.

Кевин и Алессандра поженились в январе 2006 года. Впервые они приняли решение о расставании в канун Нового года, 31 декабря 2012-го. Потом возобновили отношения, а в мае 2014-го вновь разошлись. Все это время актер и его жена не решались подавать на развод, но в октябре 2017-го все же отправили документы в суд.

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«Я все еще плачу. Каждый момент этой ночи был совершенством — как и ты, Карл. Я люблю тебя!», - ответила в своем инстаграме актриса.

Напомним, популярность актрисе принес сериал «Теория большого взрыва», где Кейли снимается с 2007 года. Ради съемок в сериале в свое время Куоки легла под нож хирурга, изменив форму носа и увеличив грудь. (подробности)

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