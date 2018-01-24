2018-01-24T15:38:27+03:00
Телевизор

Звезда сериала «Теория большого взрыва» разводится с женой

Правда, пара уже три раза пробовала расставаться
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Кевин и Алессандра поженились в январе 2006 годаКевин и Алессандра поженились в январе 2006 годаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Исполнитель роли Стюарта в сериале «Теория большого взрыва» самый флегматичный и спокойный персонаж в популярном ситкоме. Он неудачник, без денег и личной жизни. В отличии от актера, который играет его роль Кевина Сасмэна. До того, как женится он крутил роман со сразу же несколькими актрисами и коллегами по съемкам. Да и после заключения брака страсти в его семьи бушуют нешуточные. Все 11 лет брака с Алессандром Янгом они ссорились, ругались и вновь мирились, пока в октябре 2017-го подала документы на развод. Сейчас Кевин и Алессандра ждут решения суда.

Кевин и Алессандра поженились в январе 2006 года. Впервые они приняли решение о расставании в канун Нового года, 31 декабря 2012-го. Потом возобновили отношения, а в мае 2014-го вновь разошлись. Все это время актер и его жена не решались подавать на развод, но в октябре 2017-го все же отправили документы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко выходит замуж

«Я все еще плачу. Каждый момент этой ночи был совершенством — как и ты, Карл. Я люблю тебя!», - ответила в своем инстаграме актриса.

Напомним, популярность актрисе принес сериал «Теория большого взрыва», где Кейли снимается с 2007 года. Ради съемок в сериале в свое время Куоки легла под нож хирурга, изменив форму носа и увеличив грудь. (подробности)

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко выходит замуж

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Какие еще есть хорошие турецкие сериалы, кроме "Великолепного века"
Конечно, исполнитель роли султана Сулеймана Великолепного Халит Эргенч стал родным многим впечатлительным женщинам. Но в самой сказочной стране Востока есть и другие, не менее захватывающие телесаги
Оля Рапунцель из «Дома-2»: «Ходят слухи, что у меня живот накладной. Ну, я же не говорю кому-то, что у него кривой нос!»
Звезда всероссийской телестройки поделилась с «Комсомолкой» секретами счастливой семейной жизни и красивых волос. А еще рассказала, что хочет помириться со свекровью
Новости 24
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент