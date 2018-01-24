Американские спецслужбы готовили заговор против Трампа

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:48:11+03:00

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Скандал вокруг поисков «кремлёвских агентов в Белом доме» длится уже больше года, но сейчас, похоже, пришёл к закономерному финалу. Оказалось, главным преступником является не 45-й президент Америки Дональд Трамп, а… те самые агенты Федерального бюро расследований (ФБР), которые и должны были искать его мифические «связи с Кремлём».

— Следствие выявило грубые нарушения в работе спецслужб США, — сообщил журналистам председатель парламентского комитета по делам разведки Девин Нуньес. — Ненавижу слово «коррупция», но они полностью себя запятнали.

Кто же это «они»? Подробностей конгрессмен не уточнил, сославшись на режим секретности. Однако прессе стало известно, о ком может идти речь. Ещё в прошлом году у агентов ФБР Лизы Пейдж и Питера Строка взломали телефоны неизвестные хакеры. Картина предстала неприглядная: бойцы невидимого фронта (которых ещё и связывали романтические отношения) должны были изучать то самое «русское дело Трампа». Однако в приватных беседах влюблённая парочка прямо называла лидера нации «идиотом», заодно строя планы, как бы осложнить ему жизнь своим расследованием. Сейчас оба незадачливых агента уволены. Ключевую улику — их мобильники с компрометирующей смс-перепиской — ФБР изъяло. После чего 50 тысяч сообщений… потерялись. Ну не смогли суперпрофессионалы из спецслужб скачать содержимое смартфонов и случайно всё удалили. С кем не бывает.

Что хуже всего, Пейдж и Строк — отнюдь не единственные «оборотни в погонах», шившие Трампу его «кремлёвское дело». Полные итоги внутреннего разбирательства пока не публикуются из-за противодействия оппозиционной Демпартии США, полтора года раздувавшей все эти обвинения. Но осведомленные конгрессмены с трудом сдерживают ужас: «За такое должны давать тюремные сроки. Наши спецслужбы вели себя, как советское КГБ».

ИТОГО

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, историк американских спецслужб:

В общем и целом, не удивительно, что часть «доказательств российского влияния» оказалась инсинуациями (пустым вымыслом). Во-первых, с самого начала дело основывалось на очень невнятных фактах. Ведь будь у спецслужб более весомые улики — их предъявили бы сразу. Вместо этого в отчёте американской разведки были упоминания о [лидере ЛДПР Владимире] Жириновском и телеканале RT, которые якобы поддерживали магната.

Во-вторых, учитывая позицию нового президента по спецслужбам, а конкретно его идеи сократить бюджеты и штат ЦРУ и АНБ — неудивительно, что разведывательные ведомства с удовольствием примкнули к версии о вмешательстве в выборы, распространяемой Демократической партией.

В-третьих, эта идея отлично ложилась на внешнюю конъюнктуру и реальные противоречия Москвы и Вашингтона. Так что агенты действовали исходя из политической целесообразности, как им казалось. Другое дело, что подобные инсинуации, рождённые в недрах ведомств, которые по долгу службы обязаны быть аполитичными и беспристрастными, очень больно бьют по всей системе исполнительной власти США и ставят её в весьма неудобное положение.