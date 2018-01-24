2018-01-24T16:34:52+03:00
Звезды

Супруга Маликова спустила мужа с небес на землю, после того, как он раздавать в сети советы по пикапу

Чтобы завоевать девушку, певец считает, что ее надо удивить роскошью
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Певец и композитор Дмитрий Маликов с супругой Еленой.Певец и композитор Дмитрий Маликов с супругой Еленой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

В общем, после того, как 47-летний Дмитрий Маликов почувствовал себя быть блогером, его не остановить. То он записывает треки с известными рэперами, то раздает советы молодым мужчинам, как завоевать девушку. На днях исполнитель записал видео под названием «Пикап от Маликова», где авторитетно заявил, что сердце понравившейся женщины завоевать просто. Надо пригласить ее в дорогой ресторан где-нибудь в Монте-Карло, заказать лобстеров, сесть за белый рояль и спеть ей собственную песню. А потом прокатить ее по побережью Средиземного моря. Ведь якобы именно так Дмитрий когда-то сделал предложение руки и сердца своей жене Елене. И понятно, что это была видеошутка, но вот супруга советчика восприняла это серьезно. И ответила мужу.

«Димочка, что с памятью? В далеком 1992-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на трехчасовое съедение акулам поп-музыки... и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся!» — прокомментировала пост Дмитрия Елена (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru).

Подписчики Маликова оценили чувство юмора обоих супругов. Многие фолловеры отметили, что артист дал дельный совет. Некоторые же раскритиковали звезду, ведь не все могут позволить себе такие траты.

dmitriy_malikovdmitriy_malikov
Полезные советы сейчас очень актуальны в Инстаграм и я тоже решил опробовать такой формат. Тем более если мы говорим о таком не лёгком деле как пикап. Сохраняйте это видео, вдруг пригодится. Безусловно, жду ваших комментариев: у кого и что получилось? Сколько одиноких сердец нашли друг друга благодаря моему совету? #никакойперхоти #явамДимон #пикапотМаликова
11754 отметок «Нравится»480 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Король Испании призвал извлечь урок из каталонского кризиса
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент