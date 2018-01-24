Супруга Маликова спустила мужа с небес на землю, после того, как он раздавать в сети советы по пикапу

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:34:52+03:00

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В общем, после того, как 47-летний Дмитрий Маликов почувствовал себя быть блогером, его не остановить. То он записывает треки с известными рэперами, то раздает советы молодым мужчинам, как завоевать девушку. На днях исполнитель записал видео под названием «Пикап от Маликова», где авторитетно заявил, что сердце понравившейся женщины завоевать просто. Надо пригласить ее в дорогой ресторан где-нибудь в Монте-Карло, заказать лобстеров, сесть за белый рояль и спеть ей собственную песню. А потом прокатить ее по побережью Средиземного моря. Ведь якобы именно так Дмитрий когда-то сделал предложение руки и сердца своей жене Елене. И понятно, что это была видеошутка, но вот супруга советчика восприняла это серьезно. И ответила мужу.

«Димочка, что с памятью? В далеком 1992-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на трехчасовое съедение акулам поп-музыки... и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся!» — прокомментировала пост Дмитрия Елена (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru).

Подписчики Маликова оценили чувство юмора обоих супругов. Многие фолловеры отметили, что артист дал дельный совет. Некоторые же раскритиковали звезду, ведь не все могут позволить себе такие траты.