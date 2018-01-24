2018-01-24T16:31:26+03:00
Звезды

Екатерина Cтриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на 2 размера

Она решила на процедуру, чтобы избавиться от гормональных жировых отложений
Ольга АНТОНОВА
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Екатерина Cтриженова решилась на армопластику.Екатерина Cтриженова решилась на армопластику.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Какую бы часть своей жизни телеведущая Екатерина Андреева не фиксировала в инстаграме, обязательно найдутся подписчики, которые дадут красавице совет, что ей срочно нужно худеть. Мол, камера и так полнит, а у вас уж простите, лишние килограммы и так имеются. И накакое игнорирование эти непрошенных рекомендаций их поток прекратить не может. Но на днях Стриженова сама решила раскрыть секрет, на какую процедуру она решилась, чтобы стать подтянутой и стройной. Супруга Александра Стриженова призналась, что рекомендации Эвелины Бледанс решилась на армопластику, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений.

Екатерина поделилась со своими поклонниками в Инстаграме коротким видео из кабинета косметолога.

«Кто делал армопластику, отзовитесь! Обещают 1-2 размера за 2 сеанса... дают гарантию 3 года! Я в чудеса не верю, все проверяю на себе!» — подписала ролик телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru).

Специалисты уверяют, что за счет этого метода происходит воздействие именно на те зоны тела, где скопился гормональный жир и которые не затрагивает обычный массаж. С помощью армопластики можно избавиться от «галифе» и отложений над коленями, но при этом избежать травматичной операции. Что немаловажно, никаких шрамов и вмятин, как после липосакции, не остается. Окончательный результат будет заметен только после завершения курса процедур (он длится примерно месяц), поэтому фолловеры с нетерпением ждут следующих постов телеведущей.

Хотя и тут нашлись подписчики, которые заявили, что похудеть можно и с помощью диет и порекомендовали звезде урезать свой калораж.

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