Дом, в котором оборвалась жизнь Честера Беннингтона, сдается в аренду

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:00:28+03:00

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Дом в элитном районе Палос Вердес Эстейтс солист группы Linkin Park приобрел за полгода до своего самоубийства. Покупка обошлась звезде в 2,5 миллиона долларов. Здесь же в июне 2017 года его нашли мертвым.

Теперь семья погибшей знаменитости решила сдать особняк в аренду. За дом площадью около 4000 квадратных метров с пятью спальнями, гостиными, огромной террасой и бассейном риэлторы просят 8,8 миллионов долларов. Да, эта сумма ежемесячной аренды ставшим уже историческим дома.

Напомним, что Честер Беннигтон нашли мертвым 20 июля 2017 года. 41-летний Честер был женат на модели Playboy Талинде Бентли с 2006 года, вместе с которой они воспитывали троих биологических и двоих приемных детей.

На протяжении нескольких лет Честер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

Когда в мае покончил с собой Крис Корнелл, Честер написал трогательное письмо, в котором благодарил того за поддержку и за то, что лидер Soundgarden позволил лидеру Linkin Park быть частью его жизни. Возможно, не случайно Честер скончался в день рождения своего друга Корнелла - последние годы они были очень близки.

В одном из интервью он рассказывал, что болезнь заставила его пересмотреть свою жизнь:

"Я очнулся. Я думал, что умираю, а такого рода сигнал послужил отличным напоминанием: не важно, сколь крепко у тебя здоровье, как напряженно ты работаешь, какого успеха добился и насколько ты счастлив, - ты можешь умереть без всякой видимой на то причины. И звездный статус тебе тут не поможет. Быть одним из Linkin Park - круто, но когда придет время, и я больше не буду играть в этой группе, я, по крайней мере, останусь в живых, меня это полностью устраивает. Я в ладах с самим собой, мне нравится то, чем я занимаюсь, а удовольствие, которым сопровождается дело моей жизни, вообще ни с чем не сравнимо! Но реальность есть реальность. И с ней приходится считаться!".

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