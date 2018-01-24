Патриарх-Лаврову: Поддержка внешней политики рекордная за век!

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:23:27+03:00

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"НЕ НАДО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО"

В среду в Кремле по традиции открылись XXVI Международные Рождественские образовательные чтения.В зале среди архиереев, ученых и общественников сидело полкабинета министров, а главе МИД РФ Сергею Лаврову публика вообще устроила минутную овацию.

- Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый "брак", как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов "отец" и "мать" в пользу ублажающего слух однополых партнеров "родитель №1" и "родитель №2", а человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха. Или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии, как это было с пастором одной из европейских стран, - посетовал открывавший форум Патриарх Кирилл.

Возвращаясь к давней теме абортов, предстоятель РПЦ отметил, что в борьбе с ними сделано уже немало.

- В нашей стране миллионы православных вынуждены смиряться с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов направляются на финансирование абортов и создается внутренняя коллизия между принципами, которые человек исповедует, и практикой, которую должен исполнять. Такая коллизия опасна.

Совместными усилиями церкви, государства и общественных институтов многое удалось сделать, чтобы уменьшить масштабы этого общенационального бедствия и продумать механизмы для решения проблемы. Хотелось бы отметить опыт создания сети центров кризисной беременности, которые спасают немало детских жизней, - напомнил он.

Отдельный посыл Святейший приготовил для деятелей культуры, призвав помнить об ответственности за творчество перед Богом и народом, и для любителей красивой жизни.

- Люди мечтают о жизни красивой и нередко забывают о том, что настоящая красота – не внешний лоск и глянец, а внутреннее состояние человека. Красота, которая раскрывается, если человек живет по совести, следуя нравственному закону, заложенному в нас Богом. И такая красота никогда не стареет. Не нужно смотреть в зеркало. Никогда внутренняя красота не изуродует вашего лица, - заверил Патриарх.

ОВАЦИИ ЛАВРОВУ

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что приехал с правительственного заседания, где 2 часа обсуждали ситуацию на Соловецком архипелаге. Решение правительства создать особый фонд по развитию Соловков зал встретил аплодисментами.

А министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что многие в мире смотрят на Россию как на защитницу традиционных ценностей.

- В свое время ЕС отказался закрепить в своих уставных документах тезис о том, что Европа имеет христианские корни. Тот, кто стыдится своих корней, не может уважать других и не вызывает уважения к себе. Надо энергично противостоять псевдолиберальным подходам. Наша дипломатия продолжит отстаивать нравственные начала жизни, - пообещал глава МИД РФ. И снова сорвал долгие овации.

- Аплодисменты - видимое выражение поддержки внешней политики страны. Если окинуть взором последние 100 лет, вряд ли когда народ так нелицемерно, искренне поддерживал внешнюю политику, как в нынешние годы, - улыбнулся Патриарх. - Во время моих зарубежных визитов многие (кто шепотом, а кто - открыто) говорили, что связывают надежды с Россией и ее президентом. Не буду называть в какой стране, она входит в пятерку самых негативно настроенных по отношению к нам, очень и очень уважаемый человек при неформальном общении сказал мне: "Кто из политических деятелей имеет у нас самый высокий рейтинг? Я вам помогу - Путин".

Хоть страна и не называлась, но, по сугубо личным догадкам сопровождавших Патриарха за рубежом журналистов, речь могла идти об Англии.