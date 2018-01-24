2018-01-24T19:11:01+03:00
Звезды

Поклонники уверены, что Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу в Майами

Пара появляется на фотографиях в обручальных кольцах
Ольга АНТОНОВА
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Потап и Настя КаменскихПотап и Настя КаменскихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Потапа и Настю Каменских женили много раз. Пару считали обрученными даже в тот момент, когда у певца еще была семья и только родился ребенок. А уж после того, как он развелся слухи о романе с сексапильной коллегой стали появляться в прессе еще чаще. Да и как им не распространяться, если солисты известного дуэта даже каникулы проводят вместе?! Так после Нового года Потап и Настя улетели в Майями и вскоре стали публиковать с побережья совместные фото. И казалось бы, что тут такого, хорошие друзья вместе отдыхают, если бы не тот факт, что на пальце Насти явственно видно обручальное кольцо.

Поклонники высказали предположение, что все-таки то, о чем говорят уже давно их фанаты все же произошло и артисты сыграли тайную свадьбу. «Да не секрет, что они давно пара, об этом все знают», «Настя уже не знает как донести до общественности, что она с Алексеем пара. Фотки с ним выставляет. Кольцо в камеру показывает», «У Насти кольцо обручальное», — прокомментировали фото подписчики.

Пока артисты не подтверждают информацию об их свадьбе. Также в прошлом году ходили слухи, что певица ждет ребенка. Однако в ноябре прошлого года она призналась, что не планирует прерывать карьеру ради беременности. Настя уверена, что сможет совмещать работу и воспитание ребенка, если вдруг судьба подарит ей малыша. Она добавила, что расскажет о своей личной жизни, когда будет подходящий момент.

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