Я интересная женщина. Что со мной не так?

24 Янв. 2018 2018-01-24T22:24:31+03:00

"Хочется, чтобы мужчина разглядел мою внутреннюю красоту и увидел во мне романтичную женщину, которая не будет скулить и жаловаться на жизнь, сидя дома у телевизора. " Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Это письмо я составила из небольшой переписки, которая у нас завязалась с автором. В её рассказе чувствуется большое, неженское одиночество. Одиночество, в котором ни грана жеманства - только боль. Но как разорвать порочный круг?

«Я не знаю что мне делать - боль ужасная в душе. Я по жизни интересный человек - всё время стремлюсь к чему-то, дома не сижу. У меня есть сын 15 лет, который пока ездит со мной. Чем я занимаюсь? Да всем, чтобы не сидеть дома. Сейчас, с новогодних каникул, вернулась с сыном с гор Словакии - катались на лыжах. Летом устраиваю велопоход на месяц. Стараюсь участвовать во всех городских легкоатлетических соревнованиях - от работы (я работаю в госучреждении). Однажды меня даже показали по телевизору. Правда, 20 января не участвовала в лыжных, т.к. повредила ногу в коленном суставе. Каждый раз принимаю участие в велопараде города Москвы: 11 февраля тоже буду участвовать...

Но мне очень не хватает любви. Хотя жду её практически каждый день.

Хочется, чтобы мужчина разглядел мою внутреннюю красоту и увидел во мне романтичную женщину, которая не будет скулить и жаловаться на жизнь, сидя дома у телевизора. Почему так получается, что у неинтересных и скучных женщин есть мужчина, а у меня нет?

Создаю сама себе активную, насыщенную жизнь, но становится тоскливо, когда понимаю, что некому сказать ласкового слова. Я не знаю, что и думать о себе: не от мира сего, наверное. Я всегда была замкнутым человеком, мне трудно было найти понимание с людьми с раннего детства. Родственники считали, что-то со мной не так.

Я всё думаю, думаю между перебежками с работы домой и другими мероприятиями - тренажёрный зал, хор, лыжи... Пришла к выводу, что не достойна быть любимым человеком. Начинаю реветь. Некоторые предлагают мне телесное удовлетворение, но это меня унижает. А приличные мужчины меня сторонятся.

Сейчас воспряла духом, но поздновато, наверное... Искать своих надо начинать с юности. Да и можно ли говорить в 46 лет о любви?

Светлана».

Дорогая Светлана, подпишусь под каждым словом: мужчины частенько выбирают женщин скучноватых. Только намыкавшись по скучным, они вспоминают про интересных женщин. И в их головы закрадывается мысль: может зря мы этих интересных раньше избегали? Может, не такие уж они и самодостаточные?

А нам, интересным женщинам, остаётся только кататься на велике и выжидать - со слезами на глазах, с сединою на висках.

Можно до пенсии прождать.

Но можно признать: да, я Робинзон Крузо на необитаемом острове. Вероятно, у меня вообще никогда не будет любви и секса. В этом никто не виноват, это ни с чем не связано, даже с тем, что я такая чертовски интересная личность. Кого винить Робинзону Крузо?

Да и, справедливости ради: многие интересные женщины все-таки выходят замуж счастливо и неоднократно. А иных скучных судьба забрасывает на необитаемый остров. Им, бедняжкам, вообще нечем себя занять.

У вас есть сын - почти взрослый уже. Самое время потихоньку выходить из сумрака. Совершенно разумно вы воспряли духом.

Я вам предлагаю стратегию «малых шагов». Например, взгляните на мужчин по-новому.

Почему вы хотите, чтобы они оценили вашу внутреннюю красоту? Может, сперва довольно будет внешней? Вас вон даже по телику показывали, вы спортом занимаетесь, явно выглядите симпатично.

Судя по письму, вы не любитель шапочных знакомств и легкого общения. И это можно понять. Я сама отчасти такая.

Не так давно - в нашей с вами юности - неболтливым, серьёзным людям присваивался ум и высокие моральные качества - автоматически. Слово - серебро, молчание - золото, смех без причины - признак дурачины. Школьные авторитеты - от Пушкина и Гоголя до Горького и Аверченко - в своих произведениях обличали лицемерное светское общество, которое только заботится о том, чтобы говорить приятные, фальшивые слова.

Татьяна Ларина «с печальной думою в очах» - милый идеал. Хохотушка-Ольга - унылое гэ. Деревенская девушка у изгороди - хорошо, городская щеголиха - фу. В общем, нашпиговала нам головы великая русская культура... чем-то не тем.

А потом гавкнулся Советский Союз, загудели социальные лифты, люди в них сели и поехали - в разные стороны. Независимые, одинокие. Чтобы найти своих, обьяснить себя, современному человеку приходится и трудиться больше, и быть более открытым - немножко как Ольга Ларина, увы. Позвольте сделать coming out: я например, люблю поржать до упаду. Я хохотушка. Не думаю, что эта привычка наносит какой-то ущерб моей многогранной личности. И мужчинам нравится.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим наблюдениям. Очень интересно, что вы скажете. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто познакомиться и пообщаться, почитать ваши истории. Общение с вами очень укрепляет мою веру в людей.