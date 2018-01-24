Врач-психотерапевт сравнил предсмертную записку студента Бауманки и дневник его жертвы: «Они пишут об одном и том же»

24 Янв. 2018 2018-01-25T02:11:03+03:00

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Предсмертная записка, которую «убийца из Бауманки» выложил на своей страничке в соцсетях, потрясла многих. В ней обилие самых кровавых подробностей - скрупулезное описание всего, что Исхаков сделал с девушкой, много мата. Ни одно СМИ не решилось опубликовать это длинное письмо полностью. Только какие-то короткие фрагменты, с «замазанными» словами, фразами.

«Она лежит сейчас там, в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Не уверен, что у меня даже шок был, странно. Первый раз идея убить кого-то пришла мне классе в 5-6, когда ко мне пришел (имя друга), мы играли в комп, а когда он уходил, я подумал, что было бы очень классно задушить его проводом от зарядки...» - это оттуда.

Оказалось, что зарезанная своим неудавшимся ухажером Таня Страхова вела в соцсетях дневник - для этого завела вторую страничку. Там она время от времени выкладывала довольно большие «философские» тексты, от которых сквозит какой-то безнадегой.

Татьяна Страхова стала жертвой своего соседа по комнате, который, расправившись с ней, написал долгую прощальную записку и покончил с собой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой, - писала девушка в конце прошлого года. - Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще. То есть, ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что, дикую усталость от очень сложной имитации эмоций».

«Я помню, что с детства, когда впервые прочитала «Собор парижской богоматери», мечтала побывать в Париже. Что я почувствовала, когда впервые стояла на Эйфелевой башне? Я почувствовала, что мне следует улыбнуться. Что мне нужно сделать пару фотографий. Больше ничего».

«Мы это уже проходили, но скажу ещё раз. Любви нет, - это еще в марте 2017-го, - а если она и периодически появляется в виде фантомных болей у вас в спине или шее, то вы все равно никогда не сможете ничего с ней сделать. Я стою и смотрю, как стая голубей от меня улетает, а звуки их крыльев предательски раздаются хлопками тысячи ладоней в моей голове».

По нашей просьбе предсмертную записку убийцы и дневники его жертвы изучил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, много работавший с подростками. - - Записи девушки - это такая презентация для окружающих, попытка притянуть к себе внимание, придать себе веса, - говорит специалист. - Если внимательно проанализировать тексты, видно, что они на самом деле поверхностные. Девочка не называет там ничего из ряда вон выходящего. У меня после их прочтения возникло ощущение, что у девушки были нелады с родителями, что когда-то с их стороны шло жесткое навязывание норм поведения, каких-то принципов, и она не могла поступать, как на самом деле хочет. А теперь вырвалась. Но на депрессию это все равно не тянет. Дневник - это лишь презентация для окружающих.

Врач-психиатр о дневники Татьяны: "Записи девушки - это такая презентация для окружающих, попытка притянуть к себе внимание, придать себе веса".

Александр Федорович приходит к заключению:

- По большому счету, записка убийцы и записи девушки похожи, они об одном и том же. У него это тоже самопрезентация для окружающих и посторонних. Только его текст поострее, это бравада. Он подает себя нам с позиции человека, который после своего поступка «постиг тайны бытия», получил какой-то уникальный опыт. При этом оба - по-своему несчастные молодые люди, которых, наверное, никто по-настоящему так и не услышал.

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