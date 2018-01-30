Американская учительница хочет засудить второклашку за избиение

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Солнечный Майами давно считается одним из самых преступных городов США. Вот и одна из школьных учительниц пострадала от кулаков своего подопечного, причем не верзилы-подростка, а второклашки.

По данным местных СМИ, мальчик начал бить женщину ногами. Ему удалось повалить преподавательницу, а затем схватить ее за волосы. Школьника взбесило то, что педагог вывела его из кафе из-за игр с едой. Законопослушная женщина не стала сама наказывать хулигана розгами, а вызвала полицию. Стражи закона решили не церемониться с мальцом и заковали его в наручники, после чего засунули в машину как отъявленного негодяя. Мальчика тут же принудительно отправили в психиатричекую больницу на освидетельствование.

На этом неприятности преступника не закончились. Учительница решила выдвинуть против него иск, так как считает, что молодой человек представляет угрозу для общества. Так что теперь "отморозку" предстоит еще и суд. Мать мальчика шокирована действиями полиции и считает их произволом, хотя знает, что это уже второй случай за последние три месяца, когда ее сыном интересовались правоохранители. В прошлый раз стражи порядка приезжали к нему в ноябре за нанесение ударов учителю.

В полицейском управлении по школам округа Майами-Дейд, где произошел инцидент, сообщили, что были вынуждены надеть наручники, так как это стандартная процедура для лиц, направленных на принудительное психиатрическое освидетельствование.

Это уже не первый случай, когда полицейские Флориды арестовывают детей. В апреле прошлого года стражи порядка задержали 10-летнего мальчика, который болел аутизмом. Причем обвинили его не абы в чем, а в "тяжком преступлении против руководства совета школы". Оказалось, что за полгода до этого ученик пнул своего наставника, помогавшего ему справиться с аутизмом. В результате у педагога остались синяки и царапины. После произошедшего ребенок ушел из учебного заведения и стал обучаться дома по индивидуальной программе, но все равно должен был посещать школу для сдачи экзаменов. В один из таких дней его и поймали полицейские, которые, правда, потом отпустили беднягу под домашний арест. Дело до сих пор разбирается в суде.

Более трагичная ситуация произошла в июле 2016 года, когда правоохранители прострелили ногу помощнику аутиста, пытавшемуся помочь одному из больных на улице. Тут был еще и расовый аспект, соцработник был чернокожим, а аутист - латиноамериканцем. Во время расследования инцидента стрелявший сотрудник полиции признался, что изначально намеревался попасть именно в аутиста, так как считал, что у того было с собой оружие, и он представлял опасность, так как не реагировал на команды.