Алексис Санчес стал игроком "Манчестер Юнайтед", а Генрих Мхитарян - футболистом "Арсенала"

22 Янв. 2018 2018-01-22T22:52:19+03:00

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В понедельник, 22 января, было официально объявлено о том, что два английских футбольных гранда совершили обмен. Из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" перешел чилиец Алексис Санчес, а обратным маршрутом последовал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Мхитарян подписал долгосроный контракт со своим клубом, как отмечается в официальном сообщении. А вот о сроках соглашения с чилийским новичком "МЮ" официально не сообщается.

Мхитарян выступал за "Манчестер Юнайтед" с лета 2016 года. В Англию он перебрался из немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд). А до того играл за донецкие "Металлург" и "Шахтер", армянский "Пюник". Он успел выиграть Лигу Европы, Кубок Английской лиги и трижды с "Шахтером" - чемпионат Украины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексис Санчес: "Не мог отказаться от работы с Моуриньо"

- Я провел прекрасные пять лет в "Арсенале" и у меня остались только приятные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах. Сыграть на стадионе МЮ "Олд Траффорд" и работать с главным тренером команды - португальцем Жозе Моуринью - это возможность, от которой я не смог отказаться. Надеюсь, что смогу показать болельщикам команды по всему миру, почему "Манчестер Юнайтед" захотел, чтобы я играл за него.

Генрих Мхитарян: "Моя мечта стала реальностью"

- Я очень счастлив быть здесь. Моя мечта стала реальностью, я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь я здесь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы творить историю в этом клубе.