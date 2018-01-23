Жириновский попросил у главы МЧС пистолет

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:28:55+03:00

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Во вторник по пути в Госдуму Владимир Жириновский заехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Посмотреть, как работает "самое героическое министерство в мире", и кое о чем попросить.

- Вы можете предсказать землетрясения? На животных посмотреть, которые чувствуют приближение беды? - начал он с порога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/636362" frameborder="0"></iframe> Жириновский зашел в тир МЧС.Елена ЧИНКОВА

- Мы отрабатываем методики прогнозов. Специалисты готовы оценить риски, но невозможно предсказать эпицентр, мощность и время, - объяснил глава МЧС Владимир Пучков.

И рассказал гостю, что их федеральная группировка составляет 288000 человек, из них 51000 каждые сутки выходят на дежурство. Готовность к выезду всего 60 секунд. Среди обращений в последние дни - жалобы на низкие температуры в квартирах. У ВВЖ нашлась своя жалоба. И не одна.

Владимир Жириновский заехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РоссииФото: Елена ЧИНКОВА

- Я несколько лет в борьбе за чистый воздух. Дома замерил - много стирола, формальдегида, мебель заменил. В Думе тоже. Миллионы машин вы, конечно, не можете убрать, но тогда надо рассредоточить учреждения в Новой Москве. У вас здание новенькое, а у нас довоенное. А стройматериалы могут становиться ядовитыми через 50-60 лет. Знаете, что меня обескуражило? Один борюсь! Дома всем до лампочки. В Думе один. И никто спасибо не скажет, - возмущался лидер ЛДПР. - Солнца в Москве не было больше месяца! Можно что-то сделать?

- Мы работаем над этим, - улыбнулся министр.

Экскурсия по ведомству завершилась в тире, где висит в том числе мишень, пораженная Жириновским много лет назад.

- Чтобы стать президентом, сегодня можно быть тамадой. 70 чудаков на выборы пошли, осталось 15, шутят вот. А в МЧС не шутят. Один клубнику всю жизнь собирал, другая шампанское на корпоративах разливает. Сержанты с маршалом решили потягаться! - жаловался на некоторых конкурентов кандидат в президенты, вертя в руке наган 1895 года. - А что я возьму с собой? У меня впереди поездки по стране!

- Вам этого не надо. Ваше оружие - слово, - снова улыбнулся Пучков. И повел ВВЖ к новой мишени. Уже без зрителей - такие правила.