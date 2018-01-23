2018-01-23T14:00:48+03:00
Спорт

На чемпионате мира по футболу в России будут использоваться видеоповторы

Система видеопомощи арбитрам VAR впервые на высшем уровне была обкатана на Кубке Конфедераций в 2017 году
Сергей КИРИЛЛОВ
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Большинство сошлись на том, что это полезное нововведение. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССБольшинство сошлись на том, что это полезное нововведение. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Система видеоповторов точно будет использоваться на чемпионате мира. Я думаю, это здорово, что технологии приходят в футбол, они делают игру справедливее, - заявил вчера коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок.

Собственно, в этом нет никакой сенсации, ведь система видеопомощи арбитрам VAR впервые на высшем уровне была обкатана на Кубке Конфедераций в России летом прошлого года. И хотя нашлись скептики, которые заявляли, что это тормозит игру и убивает первобытность футбола, большинство сошлись на том, что это полезное нововведение.

На сайте Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) опубликована информация, что VAR применяласьв 804 официальных и 700 контрольных матчей в двух десятках турниров. В том числе в чемпионатах Германии и Италии. А точность системы составила 98,9%, в 8% случаев решение VAR повлияло на исход матча. В среднем за матч система использовалась менее пяти раз, среднее время проверки составило 20 секунд. В 93% случаев система VAR подтверждала первоначальное решение судьи, сообщается на сайте.

Также на заседании совета IFAB, которое прошло под председательством заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана, была отмечена положительная реакция на честную игру со стороны самих футболистов и болельщиков.

Напомним, что система видеопомощи арбитрам может быть использована в четырех случаях:

1 При забитых голах (VAR помогает определить - пересек ли мяч ленточку ворот, не был ли он забит рукой...).

2 Удалениях (подсказывает кому и за что стоит показать красную карточку, помогает правильно определить вину всех футболистов участвовавших в конфликте на поле).

3 Пенальти (определение степени вины футболиста, не было ли провокации со стороны упавшего игрока - «нырка»)

4 Определение офсайда.

Для запуска системы на стадионе используется огромное количество камер, которые помогают рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Системой управляет специальный судья ФИФА, которому помогают еще двое видеоарбитров.

У главного судьи есть два варианта для использования системы видеоповторов. Первый вариант - судья обращается к повтору самостоятельно, когда он идет смотреть момент на компьютере. Второй - подсказка видео-ассистента по беспроводной связи. Любопытно, что видеобригаде при этом совсем не обязательно находиться на самом стадионе и она может работать из единого для всего чемпионата центре.

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