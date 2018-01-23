На Настасью Самбурскую напали в Нижнем Новгороде.

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:07:25+03:00

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Актриса Настасья Самбурская стала новой ведущей шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!» - первый выпуск выйдет в эфир 30 января. На съемках в Нижнем Новгороде на съемочную группу программы в очередной раз набросились с кулаками. Дело было в кафе «Нептун», куда нагрянула проверка во главе с Самбурской.

«Пострадали звукорежиссер, администратор и операторы, - сообщили «КП» в пресс-службе «Пятницы!». - Нападающий нецензурно бранился и угрожал группе. Затем мужчина набросился на съемочную бригаду, а одного из членов группы ударил кулаком в лицо».

Испуганная ведущая нашла укрытие в подсобке кафе, где и переждала драку.

Пострадали звукорежиссер, администратор и операторы Фото: канал "Пятница!"

- Я не ожидала конфликта. Ведь мы действуем в рамках закона. Нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить, - рассказывает сама Самбурская. – Меня, к счастью, не тронули.

Уместно вспомнить, что Настасья - девушка спортивная, далеко не робкого десятка и при желании сама может дать в нос. Съемочная группа «Ревизорро» регулярно сталкивается с агрессией в свой адрес, но каждый раз успешно ее отражает: среди администраторов программы есть крепкие ребята с навыками рукопашного боя.

Накануне новогодних праздников пострадала съемочная группа детской версии этой программы - «РевиЗолушка». В Ярославле владелец кафе угрожал ножом 16-летней ведущей Ирине Ух.

«Ревизорро». «Пятница!», 30 января/19.00.

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