2018-01-23T16:07:25+03:00
Телевизор

На Настасью Самбурскую напали в Нижнем Новгороде

Новая ведущая программы «Ревизорро» спряталась в подсобке [видео]
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments25

На Настасью Самбурскую напали в Нижнем Новгороде.

Изменить размер текста:

Актриса Настасья Самбурская стала новой ведущей шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!» - первый выпуск выйдет в эфир 30 января. На съемках в Нижнем Новгороде на съемочную группу программы в очередной раз набросились с кулаками. Дело было в кафе «Нептун», куда нагрянула проверка во главе с Самбурской.

«Пострадали звукорежиссер, администратор и операторы, - сообщили «КП» в пресс-службе «Пятницы!». - Нападающий нецензурно бранился и угрожал группе. Затем мужчина набросился на съемочную бригаду, а одного из членов группы ударил кулаком в лицо».

Испуганная ведущая нашла укрытие в подсобке кафе, где и переждала драку.

Пострадали звукорежиссер, администратор и операторы Фото: канал "Пятница!"

Пострадали звукорежиссер, администратор и операторы Фото: канал "Пятница!"

- Я не ожидала конфликта. Ведь мы действуем в рамках закона. Нападающий явно почувствовал свою безнаказанность и начал всех бить, - рассказывает сама Самбурская. – Меня, к счастью, не тронули.

Уместно вспомнить, что Настасья - девушка спортивная, далеко не робкого десятка и при желании сама может дать в нос. Съемочная группа «Ревизорро» регулярно сталкивается с агрессией в свой адрес, но каждый раз успешно ее отражает: среди администраторов программы есть крепкие ребята с навыками рукопашного боя.

Накануне новогодних праздников пострадала съемочная группа детской версии этой программы - «РевиЗолушка». В Ярославле владелец кафе угрожал ножом 16-летней ведущей Ирине Ух.

«Ревизорро». «Пятница!», 30 января/19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники кафе в Нижнем Новгороде: «Съемочная группа «Ревизорро» нас спровоцировала!»

В Интернете появилось скандальное видео – на съемочную группу программы «Ревизорро» напали в Нижнем Новгороде. Конфликт произошел во время съемок в кафе-баре «Нептун» на Рождественской – в самом центре города (подробности)

Следственный комитет начал проверку по факту нападения на журналистов «Ревизорро» в кафе Нижнего Новгорода

Полиция заинтересовались скандальным видеороликом, опубликованном сегодня в Интернете. На нем съемочная группа «Ревизорро» во главе с ведущей Настасьей Самбурской пыталась провести проверку кафе-бара «Нептун» в Нижнем Новгороде. Однако на журналистов напал мужчина кавказской внешности и выдворил их за пределы заведения. Конфликт сопровождался нецензурной бранью и угрозами (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Девушка-скандал теперь замужем: 5 самых дерзких выходок Настасьи Самбурской

«Комсомолка» вспомнила самые неординарные поступки звезды (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Какие еще есть хорошие турецкие сериалы, кроме "Великолепного века"
Конечно, исполнитель роли султана Сулеймана Великолепного Халит Эргенч стал родным многим впечатлительным женщинам. Но в самой сказочной стране Востока есть и другие, не менее захватывающие телесаги
Оля Рапунцель из «Дома-2»: «Ходят слухи, что у меня живот накладной. Ну, я же не говорю кому-то, что у него кривой нос!»
Звезда всероссийской телестройки поделилась с «Комсомолкой» секретами счастливой семейной жизни и красивых волос. А еще рассказала, что хочет помириться со свекровью
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона