2018-01-23T14:40:42+03:00
Общество

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Бургас

2 июля 2018 года Аэрофлот начнет регулярные полеты по маршруту Москва - Бургас - Москва
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Напомним, Бургас - один из крупнейших городов Болгарии, расположенный на западном берегу Бургасского залива Черного моря. Начало регулярных полетов по маршруту Москва – Бургас – Москва планируется с 2 июля 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию:

— рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:55, прилетает в Бургас в 19:20 (время местное);

— обратный рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:30, прилетает в Шереметьево в 23:50 (время местное).

Продажа билетов открыта на все дни недели, кроме понедельника. Продажа билетов на понедельник будет открыта после окончательного согласования графика прилета/вылета рейсов с аэропортом Бургаса.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании.

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