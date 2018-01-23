В мире зафиксировано рекордное число безработных

23 Янв. 2018 2018-01-23T14:52:09+03:00

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Число людей, не имеющих работы, в 2017 году в мире составило 192,7 млн человек (5,6% населения земли). Это на 2,6 млн человек больше, чем в 2016 году. И — абсолютный рекорд.

Такие данные приводятся в очередном ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ).

Россию МОТ хвалит. У нас безработица на уровне, ниже среднемирового, - 5,2% (3,9 млн человек). А будет, по прогнозам международных экспертов, и еще ниже: 5% в 2018 году (3,8 млн) и 4,9% в 2019-м (3,6 млн). В МОТ это объясняют «более устойчивым ростом» экономики.

Отечественный Минтруд в ушедшем году уже заявлял, что у нас достигнут рекордно низкий уровень безработицы. Те самые 5% с небольшим. Российские эксперты к этому достижению, правда, относятся не без скепсиса. Причины? Во-первых, так называемая скрытая безработица. Многие предприятия, когда у них возникают финансовые проблемы, не увольняют работников, а оформляют их на часть ставки. Вроде как человек официально занят, но получает копейки. И зачастую его положение хуже, чем у пенсионеров, которым полагается доплата до прожиточного минимума в регионе, если пенсия до этого минимума не дотягивает. Во-вторых, высока «серая» занятость. Людей не очень привлекает пособие по безработице, которое у нас в среднем составляет около 3 тыс. руб. в месяц, поэтому они предпочитают зарабатывать как могут неофициально. Таких «непонятно чем занятых», по разным оценкам, от 15 до 25 млн.

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