2018-01-23T15:40:32+03:00
Общество

Аэрофлот стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников
Поделиться:
Изменить размер текста:

Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха. Абсолютным лидером рейтинга стал Аэрофлот, на который приходится почти половина всех совершенных пользователями OneTwoTrip for Business перелетов. Второе место заняла авиакомпания S7 Airlines, третье - Utair.

"Большинство бизнес-поездок в России совершается между Москвой и крупнейшими региональными центрами. Расположение авиакомпаний в рейтинге объясняется в первую очередь географией полетов и частотами, способными удовлетворить эти потребности. Плюс к этому бизнес-путешественники более требовательны к сервису. Аэрофлот позиционирует себя в качестве лидера рынка в том числе по этому критерию, относя свой продукт к премиальному сегменту, а также продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети", - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.

В 2017 году пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира, на внутренние перелеты при этом пришлось 85% оформленных билетов. Портрет бизнес-путешественника имеет ряд отличий от портрета пользователя cервиса OneTwoTrip для физических лиц. Во-первых, среди бизнес-аудитории больше мужчин (78% против 63% среди обычных путешественников). Во-вторых, 70% оформленных билетов здесь приходится на пассажиров в возрасте от 26 до 40 лет. Среди физических лиц доля этого сегмента меньше на 20%. В-третьих, бизнес-путешественников отличает существенно меньшая глубина бронирования. Большинство перелетов они совершают в течение двух недель с момента покупки и практически не покупают билеты с вылетом позднее двух месяцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер
Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным названием: «Смерть Сталина». Возможно, это самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории [видео, радиопередача]
Страстная неделя в 2018 году: что можно и нельзя есть перед Пасхой
Страстной называется шестая неделя Великого поста, которая идет перед самым главным праздником в христианстве, Пасхой. Рассказываем, как правильно провести Страстную неделю перед Пасхой в 2018 году
Десантники, воевавшие в Чечне, встретились спустя 17 лет благодаря потерянным фотоальбомам
Жительница Новосибирска в 2000 году нашла на перроне вокзала пакеты с армейскими фотографиями. Разыскать ребят со снимков удалось только сейчас благодаря соцсетям [фото, видео]
Новости 24
Умер актер, сыгравший роль Тинки-Винки из "Телепузиков"
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на «Оскар»
"Манчестер Юнайтед" второй год подряд приносит владельца больше всего доходов в мире
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
Путин пригласил президента Аргентины на чемпионат мира по футболу в Россию
В московском суде владельце айфонов попросили определиться с суммой в исках по намеренному замедлению работы
Россияне все чаще сознательно отказываются заводить детей
В Ирландии прошли похороны солистки группы Cranberries
СМИ назвали размер годовой зарплаты Порошенко
РКК «Энергия»: Пилотируемый полет к Луне на российской сверхтяжелой ракете состоится в 2027 году
Буддийский монах, тело которого эксгумировали ученики, улыбается и после смерти
Samsung заподозрили в замедлении старых моделей смартфонов
Евросоюз исключил восемь государств из черного списка офшоров
Минкомсвязи: Государство и операторы связи достигли «полного взаимопонимания» по «пакету Яровой»
В Канаде поезд протаранил бензовоз, спровоцировав пожар
Грузия купила у США противотанковые системы Javelin
76-летняя звезда Нил Даймонд прекращает концерты из-за болезни Паркинсона