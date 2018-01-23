Аэрофлот стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

23 Янв. 2018 2018-01-23T15:40:32+03:00

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Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха. Абсолютным лидером рейтинга стал Аэрофлот, на который приходится почти половина всех совершенных пользователями OneTwoTrip for Business перелетов. Второе место заняла авиакомпания S7 Airlines, третье - Utair.

"Большинство бизнес-поездок в России совершается между Москвой и крупнейшими региональными центрами. Расположение авиакомпаний в рейтинге объясняется в первую очередь географией полетов и частотами, способными удовлетворить эти потребности. Плюс к этому бизнес-путешественники более требовательны к сервису. Аэрофлот позиционирует себя в качестве лидера рынка в том числе по этому критерию, относя свой продукт к премиальному сегменту, а также продает бизнес-класс на всех направлениях маршрутной сети", - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.

В 2017 году пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира, на внутренние перелеты при этом пришлось 85% оформленных билетов. Портрет бизнес-путешественника имеет ряд отличий от портрета пользователя cервиса OneTwoTrip для физических лиц. Во-первых, среди бизнес-аудитории больше мужчин (78% против 63% среди обычных путешественников). Во-вторых, 70% оформленных билетов здесь приходится на пассажиров в возрасте от 26 до 40 лет. Среди физических лиц доля этого сегмента меньше на 20%. В-третьих, бизнес-путешественников отличает существенно меньшая глубина бронирования. Большинство перелетов они совершают в течение двух недель с момента покупки и практически не покупают билеты с вылетом позднее двух месяцев.