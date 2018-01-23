Вслед за Шипулиным от Олимпиады отстранили Волкова и Гараничева

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:39:07+03:00

Новость о том, что лидеры сборной России в разных видах спорта не приглашены на Олимпиаду вызвала шоу у самих спортсменов и их близких

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Жена нашего лучшего биатлониста Антона Шипулина пишет в своем инстаграм:

«Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть.

#Антонмыстобой» - возмущается Луиза Шипулина.

А вот что сказала сестра Шипулина Анна Маслова на «Матч ТВ»:

«Мы с ним виделись два дня назад. Он был хорошо настроен на Олимпиаду. Понятно, что сезон складывается не так успешно, как прошлый. Говорил, что все победы впереди, готовится к Играм. Мы тоже были спокойны от этой его уверенности. Поэтому я даже не представляю, что у него сейчас творится в душе. Будем выходить на связь и как-то поддерживать. Я думаю, что-то изменится, потому что в это трудно поверить».

А вскоре стало известно, что судьбу Шипулина разделили и его товарищи по команде - Алексей Волков и Евгений Гараничев, которые тоже не получили приглашения на Игры в Пхенчхан. Словом, Олимпиада пройдет без наших биатлонистов. А, может, и вообще без наших спортсменов...

Поведением МОК возмущены и в других странах. Французское издание Ski-Nordique пишет:

«Мы не побоимся сказать, что решение МОК — нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014».

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