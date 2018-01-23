Главные кумиры ХХ века для россиян: Гагарин, Высоцкий и Жуков

23 Янв. 2018 2018-01-23T16:42:21+03:00

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Уже 20 лет первую строчку народного признания россияне отдают космонавту Юрию Гагарину. Замер любви к русским кумирам сделали социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В него вошли известные политики, писатели и актеры. «Комсомолка» приводит первую десятку народных любимцев.

Россияне назвали главный кумиров 20 века

* Социологи спрашивали: «Выберите трех людей, которых с наибольшим правом можно было бы назвать «Русскими кумирами XX века?» (закрытый вопрос, не более 3-х ответов от каждого опрошенного).