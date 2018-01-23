Маргарита Симоньян - американским журналистам: Почему вы еще верите ЦРУ?

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:45:24+03:00

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян дала острое интервью агентству Associated Press. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты:

СТАТУС ИНОАГЕНТА - ДИСКРИМИНАЦИЯ

- На ум приходит сравнение. Жертву расовой или этнической дискриминации спрашивают: «Ну и что с того, что вас заставляют писать на лбу, что вы еврей или армянин, или русский? Какое это имеет значение? Это ведь просто для ясности - вот и все». Нет, не все! Это дискриминация, и это ясно каждому, кто оценивает сложившуюся ситуацию беспристрастно. Кроме того, в США есть много других иностранных СМИ, которые не зарегистрированы в качестве иностранных агентов, и никто их к этому не принуждает.

ПАРТНЕРОВ НАПУГАЛИ

- Нашу работу чрезвычайно усложнили. Дело в том, что наших партнеров напугали, и теперь их отношение к нам стало куда более жестким...Twitter, Facebook и других вызвали в Конгресс и заставили давать показания, как это они позволили нам набрать такую популярность. И впоследствии в результате этого давления данные компании приняли определенные решения, направленные против нас. Вы убеждаете меня в независимости американских СМИ, но при этом уже 20 минут занимаетесь лишь тем, что доказываете мне правоту точки зрения своего правительства.

«США ВСЕМ ЗАТЫКАЮТ РТЫ»

- Америка всегда читала миру нотации о ценности гражданских свобод, свободы слова, праве всех без исключения беспрепятственно выражать свое мнение. Теперь же США сами затыкают всем рты. Они оказались во главе движения по ограничению свободы слова.

«АМЕРИКАНСКИЕ СМИ В РОССИИ ПРЕДВЗЯТЫ НА 100%»

- Ваш собственный президент убежден, что чуть ли не все американские СМИ фейковые! Вероятно, вы хотите, чтобы я это опровергла? Могу лишь прокомментировать то, как американские СМИ действуют у нас, в России. Здесь они неизменно проявляют стопроцентную предвзятость. Ею пропитаны все русскоязычные статьи. Все, что там пишут, направлено против Путина, против России и в пользу Америки - и так во всех случаях без исключения. Ни о какой сбалансированности речь не идет. В России они так работают уже не первое десятилетие, им это позволяется. И вот теперь США заявляют на весь мир, что СМИ с альтернативной точкой зрения не вправе вещать за рубежом!

В ЗАПАДНЫХ СМИ ВСЕ ПОД ОДНИМ УГЛОМ

- Если вы включите BBC или CNN International, вы увидите, что они постоянно освещают одни и те же темы, поданные под одним и тем же углом, с одними и теми же героями и экспертами. Это странно, даже более чем, потому что мир намного интереснее и разнообразнее, чем они пытаются нам внушить.

О «СПОНСИРОВАНИИ» КАМПАНИИ ПУТИНА

- Я не спонсирую его избирательную кампанию и даже не знаю, есть ли у него спонсоры. Я вошла в список его доверенных лиц. Надеюсь, он мне доверяет.

ПОЗВОЛЯЕТ ЛИ ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ

- Думаю, поэтому он мне и доверяет. Почему, когда в США целые газеты, целые издательства открыто высказываются в поддержку того или иного кандидата или президента, это нормально, но, если в России президент скажет, что доверяет тому или иному журналисту, это ненормально? Долгие годы Америка говорила нам, что у журналиста не может быть политической позиции, что журналист не вправе поддерживать или не поддерживать какую-либо партию или кандидата. Но достаточно посмотреть американское ТВ, почитать американские газеты, и становится понятно, что это ложь. Почти все без исключения американские журналисты поддерживают или решительно критикуют того или иного кандидата, президента или даже целое правительство или партию. Но российским журналистам это не дозволено. Почему? Это потрясающе! Просто потрясающе!

«НАМ НИКТО НЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ»

- Нет, никто нам не может указывать...Люди, наверное, думают, что это я ретранслирую указы, якобы поступающие из Кремля? Но ведь меня в эфире не бывает. В эфире у нас такие личности, как Ларри Кинг. Вы можете себе представить, чтобы я позвонила ему и сказала, что он может говорить, а что нет? Неужели вы думаете, что такое вообще возможно? Если вы посмотрите наш эфир, то увидите, что все без исключения передачи у нас ведут люди, которым просто невозможно что-то указывать. У нас в качестве гостей были такие люди, как Джулиан Ассанж. Вы думаете, я и ему могу приказывать?

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ КАК ОРУЖИЕ В ИРАКЕ

- А вы знаете, чего не хватало тем голосам (против войны в Ираке. - Ред.)? В точности того же, чего и сегодня: им не хватало скептицизма в отношении того, что говорит им правительство. Правительство сказало, что найдено (в Ираке. - Ред.) оружие массового поражения, а все этому поверили. После разгорелась дискуссия по поводу того, достаточно ли этого для вторжения в Ирак или нет, но голосов, которые сказали бы: «Стоп, а может, это вообще неправда? - было слишком мало. И сейчас происходит то же самое. Правительство и ЦРУ говорят американской аудитории: «Россия вмешалась в американские выборы». И журналисты задают мне вопросы, формулируя их так, как будто это непреложный факт. И тогда я спрашиваю их: «А почему вы считаете, что это правда? Вы видели хоть какое-то доказательство этого?». «Так говорит ЦРУ», - отвечают они. И я говорю: «Но ЦРУ за всю свою историю много чего говорило, что позже оказывалось неправдой. Почему же вы продолжаете им верить?».

ФЕЙК ПРО RT ПОМОГ МАКРОНУ НА ВЫБОРАХ

- Я могу дать вам список всех обвинений, озвученных в наш адрес соратниками Макрона. Они сказали: «RT опубликовал то-то и то-то». Но мы этого не делали! Проверить, было ли что-то опубликовано на сайте или нет, очень просто. И никто из французских СМИ этого не сделал. Все процитировали то, что им сообщили в штабе Макрона. Мы сами обратились к ним: «Послушайте, мы ничего такого не делали. Это фейк!». Но этот фейк они разнесли, и он изменил общественное мнение о нас. А отношение к Макрону, наоборот, стало более положительным - ведь теперь он выглядел человеком, против кого были состряпаны некие фейковые новости, что на самом деле неправда. Это очень печально. И несет угрозу демократии.