Сергей Иванов пожертвовал больше миллиона рублей на благотворительность

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:02:38+03:00

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Перечислять солидные суммы на благотворительность Сергей Иванов стал еще будучи главой кремлевской администрации. Пожертвования Иванов традиционно делает в начале года. На этот раз спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта направил на благотворительность больше одного миллиона рублей.

Самое большое пожертвование - 500 тысяч рублей - спецпредставитель президента перечислил Поисковому движению России. Иванов серьезно интересуется военно-патриотическими темами и нередко участвовал в различных мероприятиях, проводимых поисковиками, к тому же он возглавлял оргкомитет по подготовке празднования 70-летия Победы.

Получателями денег также стали Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник «Воронцовский дворец» (несколько лет назад Иванов отдыхал в Крыму, узнал, что музею не хватает денег на реконструкцию и с тех пор стал ему помогать), и музеи Московского Кремля (Иванов занимает пост председателя попечительского совета кремлевских музеев). Традиционно пожертвования от Иванова получает Российская Федерация баскетбола и Единая лига ВТБ, «Фонд Бориса Эйфмана поддержки балетного искусства» и Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов. Всем им было перечислено по 100 тысяч рублей.