Медведев хочет снизить смертность в автокатастрофах до нуля

23 Янв. 2018 2018-01-23T18:39:38+03:00

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В правительстве решили побороть аварии на дорогах и снизить смертность при ДТП. На сайте Белого дома вышла Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы.

- Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году, - сказано в документе.

В правительстве уверены, что технический прогресс уже не за горами, и вот-вот на дороги выкатят беспилотный транспорт.

- Он уже есть — он имеет локальное распространение, но тем не менее он уже существует. Мы, кстати, договаривались изменить законодательство в этой сфере, и это нужно сделать обязательно, - прокомментировал решение премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Важно понимать, что это стратегия - продолжение комплексных мер и ряда федеральных программ, которые проходили с 2006-го года, - поделился с "КП" генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. - Если мы посмотрим на уровень аварийности, то мы увидим, что за 10 лет он снизился на 16 тысяч в год. Та задача, которая ставится сейчас, она крайне амбициозная, но вполне достижимая. Конечно, ей заниматься необходимо по одной простой причине - в ДТП гибнуть те люди, которые составляют экономическое ядро любой страны. Это и молодые люди, и те, кто обладает транспортом - и мы их теряем из-за непродуманных действий участников дорожного движения. Если мы посмотрим на статистику, которая отражена в рамках стратегии, то увидим, что 85 процентов происходят из-за нарушения водителями. Весь тот комплекс мер, которые заложены в стратегию - это продолжение уже реализуемых мер. Думаю, работать будут над инфраструктурой, законодательством и общей подготовкой водителей.