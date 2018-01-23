2018-01-23T18:56:03+03:00
Туризм

Дорогой футбол: на время чемпионата мира-2018 отели в России завысили цены на 5000 процентов

Ростуризм назвал 41 гостиницу, где номера для болельщиков стоят неоправданно много
Юлия СМИРНОВА
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Ростуризм опубликовал список гостиниц, завышающих цены на проживание для болельщиков чемпионата мира по футболу.Ростуризм опубликовал список гостиниц, завышающих цены на проживание для болельщиков чемпионата мира по футболу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На футболе хотят заработать не только Месси и Рональдо. Но и отели в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу FIFA летом 2018 года.

Ростуризм 23 января опубликовал на своем сайте список гостиниц, завышающих цены на проживание для болельщиков и тех, кто приедет на матчи в составе спортивных и официальных делегаций. В нем - 41 отель в Волгоградской, Самарской, Калининградской областях, Москве, Ростове-на-Донуи Краснодарском крае.

С одной стороны - а что странного? Во время чемпионатов мира, Олимпиад и прочих крупных турниров отели всегда дорожают. И не чуть-чуть, а в разы. И не только о спорте речь - если вы ездидили на Евровидение, Каннский кинофестиваль или карнавал в Венеции, то отлично знаете: гостиницы и самые затрапезные хостелы не упустят случая заработать на ажиотаже.

С другой стороны - есть разница между логичным ростом цен из-за высокого спроса и банальной жадностью. В России, кстати, этот вопрос решили разграничить официально. Есть постановление правительства "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители".

Именно с максимальными ценами, прописанными в этом документе, и сравнивали чиновники Ростуризма стоимость номеров на сайтах отелей, Booking.com и других порталах бронирования. Те, чьи аппетиты выше разрешенных государством, и попали в "чёрный список".

"ЧЕМПИОНЫ" ПО ЗАВЫШЕНИЮ ЦЕН

5283,33%. Калининград, отель "Агора" (без звезд). Максимальная цена по постановлению правительства - 2400 рублей за номер. Номер на сайте Booking.com стоит 129 200 рублей.

2581%. Ростов-на-Дону, отель "Тихие Сады" (без звезд). 4360 рублей в постановлении - а на разных сайтах бронирования от 25 тысяч до 116 900 рублей.

1171,3%. Калининград, апартаменты "Оранжевый дом" (без звезд). 2400 рублей и 44 910 рублей соответственно.

817%. Ростов-на-Дону, гостиница "Памир (без звезд). 4360 рублей и 40 тысяч рублей соответственно.

457%. Ростов-на-Дону, "Русский стиль" (3 звезды). 6100 - максимальная цена по постановлению, на Booking просят 34 тысячи рублей.

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