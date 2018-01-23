Мария Голубкина помирилась с Борисом Ливановым

23 Янв. 2018 2018-01-23T20:07:23+03:00

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Новогодние праздники актриса Мария Голубкина провела с Борисом Ливановым, сыном знаменитого актера Василия Ливанова, нашего Шерлока Холмса.

Борис и Маша - вместе за праздничным столом 31 декабря. И если судить по их постам в Facebook продолжали праздновать в том же духе вплоть до Старого нового года. Пили и закусывали на Николиной горе, где дача у родителей Бориса.

- Дорогая Маша, 25 лет я ждал этого момента, когда случится Старый новый год и мы будем вместе на Николиной горе, - признался в шуточном видео Борис.

На видео Маша — счастливая! Боря — еще более счастливый, надувает воздушные шарики. Им хорошо.

То что экс-жених и невеста (их предполагаемую свадьбу, а после разрыв обсуждали все минувшее лето) снова вместе удивило даже друзей. «Ой», - написали их друзья в комментариях. Но все равно порадовались за Машу: «И с этих пор пусть все у вас обоих будет офигительно».

Напомним, летом у Марии Голубкиной и Бориса Ливанова случился стремительный и бурный роман. Они были знакомы давно, можно сказать с детства - учились вместе в театральном вузе. Но тогда Амур промахнулся и его стрелы полетели в другую сторону. Маша вышла замуж за Николая Фоменко. У Бориса был свой роман, бурная семейная жизнь, обвинение в убийстве, тюремный срок - не соскучишься.

И вот спустя годы Маша повстречала Бориса в соцсетях. Началась переписка. А потом - любовь не виртуальная, а настоящая. Решили пожениться, о чем публично сообщили. Подали заявления в загс. Но в последний момент почему-то дали задний ход. На своей страничке в Facebook, сын легендарного Шерлока Холмса сообщил, что «замышлял только шалость и шалость удалась». Маша к такому признанию жениха отнеслась стоически. Не нахамила Борису, не облила его помоями, сделала вид, что не обиделась. Но сказала, к сожалению, в нашей стране мужчины не очень взрослые. Чуть-что сразу писать в Facebook. А ведь могли бы просто поплакаться мамочке в жилетку. Но чудеса случаются, особенно на Новый год. Жених и невеста снова вместе.