Яровая: Готовить к армии надо с 14 лет

23 Янв. 2018 2018-01-23T21:06:52+03:00

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Во вторник зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила установить возможность получения членства в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) с 14-летнего возраста.

"Есть смысл инициировать установление членства в ДОСААФ и внесение изменений в нормативные акты не с 18, а с 14 лет" - заявила Яровая в ходе парламентских слушаний на тему совершенствования законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.

Вице-спикер Госдумы подняла и другую важную тему. Ведь ДОСААФ давало юношам и девушкам смежные рабочие специальности, которые в последние годы почему-то замещаются мигрантами.

"Все увлеклись высшим образованием, но в стране не исчез запрос на рабочие специальности", - отметила Яровая, и предложила депутатам обратиться к правительству страны с просьбой решить вопрос по внешкольному дополнительному образованию, и целесообразности получения школьниками первичной рабочей специальности.

В ходе слушаний парламентарии рекомендовали Министерству обороны России совместно с ДОСААФ России рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона о допризывной и вневойсковой подготовке граждан или соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

Несмотря на такую поддержку парламентариев, и параллельного развития Всероссийского военно-патриотическом движении ЮНАРМИЯ, руководство ДОСААФ констатирует острый дефицит внимания.

"В соответствии с соглашениями между Минобрнауки России и ДОСААФ России с 2011 года по настоящее время произошло последовательное сокращение предоставления субсидий ДОСААФ России из федерального бюджета на исполнение государственной задачи по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию граждан почти в 9 раз с 96 230 000 рублей в 2011 году до 11 853 100 рублей в 2017 году. Субсидии Минспорта России на развитие авиационных, технических видов спорта и технического творчества последовательно сократились с 120 000 000 рублей в 2011 году до 97 470 000 в 2015 году. В 2016 и 2017 годах субсидии ДОСААФ России Министерство спорта не выделяло.

Минобороны России выделяет субсидии исключительно на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. Другие федеральные министерства и ведомства субсидии ДОСААФ России не выделяют. Таким образом, отсутствие роли и места ДОСААФ России, закрепленное статусом и неурегулированность отношений между обществом, государством и оборонной организацией в законодательных актах по выполнению государственных задач и гражданского общества привело к необязательности выполнения Постановления Правительства № 973 от 28.11.2009 года, фактически лишило должной государственной поддержки и обеспечения выполнения ДОСААФ России государственных задач", - заявил на парламентских слушаниях статс-секретарь - заместитель Председателя ДОСААФ России Николай Стаськов.

В свою очередь председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков, обращаясь с трибуны буквально подавал сигналы "SOS".

"Надо инициирование разработки законодательных актов, внесение изменений и дополнений в действующие нормативные и правовые документы, позволяющие ДОСААФ эффективно выполнять государственные задачи. В том числе, прозвучавшие сегодня. Национальное право должно облегчать эту работу, а не усложнять. Сегодня практически решается вопрос: быть или не быть Оборонному обществу в том качестве, в котором его десятки лет воспринимают граждане России", - отметил в своем обращении председатель.

СПРАВКА "КП"

ДОСААФ России – это общественно-государственная организация. Она насчитывает в своем составе 80 региональных отделений, 1 361 местное отделение, 10 527 первичных отделений, 1 135 образовательных организаций, а также другие организации и учреждения. В СССР ДОСААФ России являлась идеальной моделью по подготовке к службе в армии и военно-патриотическому воспитанию, главным ядром воспитательной системы, неотъемлемой частью военной организации, жестко встроенной в общественную систему национальной и военной безопасности, с высокой степенью доверия общества. К 1991 году численность организаций ДОСААФ СССР на территории России составляла около 36 млн. человек. Массовость определялась политикой государства. Каждый второй призывник в стране проходил подготовку по военно-учетной специальности, а также более 1 млн. человек ежегодно овладевали массовыми техническими профессиями в системе Оборонного общества.17 июня 1997 года группой депутатов Государственной Думы был внесен проект Федерального закона "О Российской оборонной спортивно-технической организации". Закон в 1998 году был принят в трех чтениях, одобрен Советом Федерации и направлен Президенту Российской Федерации, который отклонил его в связи с несоответствием Конституции и другим законодательным актам Российской Федерации. В 2004 году законопроект был повторно внесен на рассмотрение Государственной Думы, однако 26 марта 2004 г. снят депутатами с дальнейшего рассмотрения по причине согласия с мотивами отклонения закона Президентом Российской Федерации. В 2012 году ДОСААФ России был подготовлен и направлен в Государственную Думу проект Федерального закона "О ДОСААФ России". Работу с данным законопроектом возглавил первый заместитель председателя Комитета по оборона Государственной Думы Красов А.Л. В целях согласования законопроекта 14 июня 2012 г. было проведено заседание рабочей группы Комитета по обороне, в котором помимо представителей ДОСААФ России приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти: Минфина России, Минобороны России, Минтранса России, Минобрнауки России, МВД России, Минтруда России, Минспорта России. По итогам заседания представителям указанных органов государственной власти были даны поручения подготовить заключения по данному законопроекту и к следующему заседанию рабочей группы представить законопроект, доработанный с учетом высказанных замечаний и предложений, а также документы, представляемые вместе с проектами федеральных законов. Однако в дальнейшем работа с законопроектом была прекращена.

Таким образом, ДОСААФ России, с одной стороны, существенно ограничено в своих правах, как некоммерческая организация в организационно-правовой форме общественной организации. В частности в вопросе участия в конкурсах на получения грантов (так как фактически является общественно-государственной организацией). С другой стороны, не обладает и какими-либо преференциями государственных организаций.