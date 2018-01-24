Дед Мороз из трущоб

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:00:10+03:00

Ничего, что Дед Мороз молодой, у него еще все впереди. Фото: Александра КОЗЛОВА

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Появление еще одного Деда Мороза в отряде сказочных персонажей - явление само по себе не выдающееся. В конце концов, кроме официального Дедушки из Великого Устюга, в России есть около 20 его коллег помельче. Эти герои - сплошь выходцы из этнических мифов и легенд.

Новый, карельский Талви Укко мог бы пополнить этот список. Если бы не одно но. Он целиком и полностью плод фантазии одного человека - местного бизнесмена Николая Столярова. Его Дед Мороз должен был стать обычной маркетинговой приманкой, а превратился в национального героя.

ОТ ПАКАС УККИ СЛЫШУ!

Первое, на что падает взгляд при входе на территорию вотчины, - гигантские бетонные штыри, вырастающие прямо из-под снега. На них закреплена растяжка «Добро пожаловать в Карелию». Мы в 20 км от Петрозаводска. В небольшом поселке Чална.

- Это? - Николай Столяров оглядывается на штыри. - Это остатки лакокрасочного завода. 25 лет назад его начали здесь строить, а потом деньги закончились.

Три года назад власти района с радостью предоставили ему землю в аренду. А Столяров как раз подыскивал себе место для туристической базы. Раньше они с женой владели участком на Сямозере, здесь же, в Карелии. Разводили ездовых собак - до сих пор семья владеет самым большим питомником хаски в России. Но туристы на Сямозеро ехали неохотно - далеко слишком. Тогда-то и понадобился участок ближе к цивилизации. Сказано - сделано. 10 «КамАЗов» увезли скопившийся мусор за пару дней. Территорию засыпали песком, расчистили место для парковки. Построили кафешку. Но чего-то не хватало…

- Нужна была какая-то фишка, - вспоминает Столяров. - А тут мой знакомый из Финляндии рассказал, что российские туристы к Санта-Клаусу в Лапландию больше не ездят. Доллар тогда как раз вырос в два раза, и все про санкции и импортозамещение говорили. Тогда я подумал - надо сделать местного Деда Мороза.

Но местный уже был. Официальный карельский Дед Мороз поселился в соседнем Олонце 16 лет назад. Бизнесмена это не смутило. Так в Карелии появился альтернативный персонаж. Дословный перевод «Дед Мороз» на языке карелов звучит «Пакас Укко». Если произнести быстро и слитно, можно и по лицу схлопотать! Решили чуть поправить: «Морозный Дед» перевелся вполне безобидно - «Талви Укко».

ДЕДУШКА, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ ПОДТЯНУТЫЕ ЩЕКИ?

Талви Укко придумали легенду, сильно смахивающую на библейскую. Про падающую звезду, которая указала семье охотников путь к младенцу в лесу.

Облачили его в красный халат со звездами. На бороде завязали косички, как у викингов. Но вот смотришь на него - и в тебе просыпается Станиславский.

- Слушайте, - говорю, - ему же лет… тридцать! Какой же он на фиг дед?

Оказалось, актера на роль Талви Укко выбирали срочно среди знакомых. Изначально он был нужен просто для проформы, как наживка для гостей. Первый год у него даже своего дома не было - просто расхаживал по участку. Но неожиданно туристы стали наведываться все чаще.

- Тут все сошлось, - рассуждает Столяров. - Экономическая ситуация - у людей меньше денег ездить по заграницам, стало модно путешествовать по России. Интерес к национальной культуре народов России. Плюс мы предлагаем не только сказочную историю, но и активный отдых - катание на собаках и северных оленях.

В первый год к Талви Укко приехало около 10 тыс. туристов. Во второй - порядка 40 тыс. Большинство из Карелии, Москвы и Петербурга. Но есть и иностранцы. Здесь Столярову, что называется, подфартило. В прошлом году вотчину посетил журналист самой крупной голландской газеты De Telegraaf. Он хотел написать про русского Деда Мороза. Но то ли перепутал Карелию с Великим Устюгом, то ли просто не увидев никакой разницы, приехал в Чалну. Через неделю вышел сенсационный материал. Автор сравнил Талви Укко с «одичавшим племянником Санты». А также намекнул, что русский Дед - известный пьяница и лапает Снегурочек. Тут голландцы с интересом потянулись в резиденцию к Столярову.

Николай Столяров: - Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним.Фото: Александра КОЗЛОВА

ДОГНАТЬ ФИННОВ И ПЕРЕГНАТЬ

В ноябре прошлого года в гости к Талви Укко приехал глава Карелии Артур Парфенчиков. Предприниматель получил микрокредит на 3 млн. руб. - закончить строительство еще одного кафе. А власти обещали построить за счет бюджета подъездную дорогу и большую парковку. Нынешняя наплыва посетителей уже не выдерживает.

Талви Укко стал карельским любимцем. В Петрозаводске у него открылось свое представительство. Его имя хотят использовать для производства сладостей, чая и местного алкоголя.

- Я с великоустюжским Дедом Морозом конкурировать не собираюсь. Для меня конкурент - финский Санта-Клаус, - говорит о планах Столяров. - До того как стать резиденцией Санты, Рованиеми тоже был бедным округом Финляндии. Зато сейчас там и горнолыжный курорт, и зоопарк, и новые коттеджи. Все изменилось с приходом туристов.

Чална действительно чем-то напоминает главную деревню Санты в Лапландии. Природа в Карелии и Финляндии один в один. Но полмиллиона человек в год пока только снятся Талви Укко. Он такой… Дед Мороз из трущоб. Но это не значит, что не сможет однажды стать миллионером.