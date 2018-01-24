Давос и ныне там

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:31:04+03:00

По традиции форум в Давосе начинается с церемонии вручения Crystal Awards - премии деятелям культуры за достижения в сфере благотворительности и прочие добрые дела на благо общества. На фото - нынешние лауреаты: британский музыкант Элтон Джон, индийский актер Шахрух Хан и голливудская актриса Кейт Бланшетт. Фото: REUTERS

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Четыре дня главы держав, богатейшие бизнесмены и инвесторы будут в швейцарском Давосе обсуждать «общее будущее в разобщенной мировой экономике». Так звучит главный лозунг мероприятия.

Судя по повестке, наше будущее - новые технологии. Львиная доля программы форума посвящена криптовалютам, искусственному интеллекту и возобновляемой энергетике. Забавно, но весь этот модный диспут про «технологическую революцию 4.0» мог бы не состояться из-за банального снегопада.

«Сегодня целый день идет снег, он падает, тихо кружась...» Уверены, если бы президент ВЭФ Клаус Шваб знал эту песню ВИА «Пламя», он напевал бы ее последние несколько дней. Швейцарию накрыло снежной бурей, какой давно не знали здешние места. В Давосе выпало 160 см снега: горные дороги перекрыты - многие гости застряли еще на подъезде к городу. В числе таких оказалась, кстати, телеведущая Тина Канделаки. Единственная женщина в делегации от России. «Одно приятно - пробка из миллиардеров, только это меня успокаивает», - написала она в Инстаграме.

Из-за снега форум, видимо, обойдется без традиционных пикетов антиглобалистов.

Последние годы они развлекали публику своими протестами, которые, впрочем, были больше похожи на театральные представления. Зато создавали пиар событию.

В этом году хорошую альтернативу антиглобалистам составит анонсированный приезд Дональда Трампа. Если его визит в Давос все-таки состоится, то Трамп станет всего вторым президентом США, который посетит форум за все время его существования. Первым был Билл Клинтон. Одно огорчает: гостям не удастся полюбоваться на красотку Меланию Трамп - вопреки традициям поддержать супруга она не приедет.

Российская делегация прибудет на форум скромным составом - около 60 человек. Возглавит ее вице-премьер Аркадий Дворкович. К нему присоединятся глава Мин­экономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, а также глава Сбербанка Герман Греф.

А вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов отказались от участия в форуме без объяснения причин. Нашей стране на Давосском форуме будет традиционно посвящена отдельная сессия.

На ней вице-премьер Аркадий Дворкович будет беседовать с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, а также с главой «Северстали» Алексеем Мордашовым и американскими и итальянскими экспертами.

Тема для обсуждений «Как глобальные сдвиги и национальные приоритеты меняют экономику и социальную сферу».