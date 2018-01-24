Ты спасай, спасай меня, Аверин

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:37:41+03:00

Наши корреспонденты поспорили о популярном сериале «Склифосовский», шестой сезон которого нам показывают на этой неделе

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ПРОТИВ

Короче, «Склифосовский»

Сергей ЕФИМОВ

У «Склифосовского» рейтинги до небес, отзывы по большей части комплиментарные. А я включаю, вникаю в характеры, слежу за сюжетом, но в конце неизбежно взрываюсь: нет, это невозможно. В прогнозе погоды больше интриги, чем в этом сериале. Первая серия шестого сезона начинается с неторопливого закадрового монолога главного героя. Шепчет что-то ужасно философское - о смысле жизни, видимо. А я побеждаю легкую дремоту.

Так же не торопясь режиссер погружает меня в сюжет. Грустный Брагин (Максим Аверин) временно вкалывает простым врачом на «Скорой». В Склифе и вокруг него тем временем все непросто. Одна героиня-врач то ли случайно, то ли умышленно наглоталась психотропов. Другой, даром что тоже врач, забил почти до смерти одного не очень хорошего человека. Наконец, парень-азиат приехал в Москву на заработки и в первый же день попал под поезд.

Казалось бы, нормальный замес для медицинского процедурала. И персонажи вроде приступают к делу, но все происходит так медленно, что уснуть с пультом в руке не дает только нервный смех.

Вот пафосный Брагин не спеша едет спасать парня с отрезанной ногой. Пафосно накладывает жгут. С пафосом оказывает неизгладимое впечатление на студентку-медичку. Отрезанную ногу долго ищут, жертву везут в больницу, Аверин качественно изображает на лице печать боли и страданий. К концу второй серии несчастного оперируют, хотя в реальности он наверняка бы помер за столько-то времени.

Актеры произносят реплики, внутренне позевывая и, кажется, не очень-то веря в происходящее. Шестой сезон же, поднадоело. Щас доснимем и пойдем бутерброды есть. Главное, не торопиться, а то серии длинные. Та, которая траванулась таблетками, сделала это еще в последней серии пятого сезона. А очнулась только во второй серии шестого. Удобно придумано. Жизни и чувств в «Склифосовском» не больше, чем, скажем, в плоскогубцах. Публика у больших каналов преимущественно возрастная, вот телевизионщики, видимо, и решили действовать просто и медленно. Отлично память тренирует, кстати, не так-то просто помнить, что с кем случилось при таком заторможенном темпе.

Доживу до семидесятити и тоже буду смотреть взахлеб. И напыщенный Брагин перестанет смешить.

ЗА

Всё лучше, чем бандиты

Павел САДКОВ

Герои нашего времени, конечно, врачи. Нет, не «живые-настоящие». С ними мы ругаемся, а они за копейки оказывают предписанные стандартами услуги. А вот экранные! Еще лет 10 - 15 назад почти все успешные сериалы были про милицию и бандитов. Менты ловили братанов, братаны помогали ментам, менты становились братанами, а потом все вместе убивали плохих братанов и ментов... Сейчас в сериалах нас лечат. Лечат удивительно ухоженные дамы со сложными судьбами, придурковатые интерны, сумасшедшие маньяки, пачками списанные с «Доктора Хауса». День нормального (пока) человека начинается с Елены Малышевой и заканчивается хирургом Максимом Авериным.И хоть убейте (все равно Малышева - Аверин потом вылечат), мне такой сериальный путь от братанов к врачам нравится.

Это и на качестве медицины обязательно скажется. Ведь уровень бандитов у нас после сериалов явно вырос...

«Склифосовский-6». Среда - четверг, 21.00, Россия 1.