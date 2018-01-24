2018-01-24T03:00:35+03:00
Экономика

Продают товар в рассрочку без процентов. В чем подвох?

- Все время вижу рекламу бытовой техники. Мол, кредит без переплаты на 24 месяца. Звучит заманчиво, но в чем подвох? Не хочется терять деньги. Спасибо! Артур, 27 лет. Архангельск.
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Ответ:

- Подобные акции устраивают многие магазины на северо-западе страны. Для них это хороший повод повысить спрос. В рассрочку или в кредит под ноль процентов продают мобильные телефоны, бытовую технику, мебель, строительные материалы. По данным банков, средний размер такого займа - 30 тысяч рублей. Обычно в этом случае вы заключаете два договора: купли-продажи - с магазином, и кредитный - с банком. Рассрочку предоставляет последний. А магазин делает скидку банку на размер процентов. В итоге, если холодильник стоит 40 тысяч рублей, а всей суммы у вас нет, вы можете платить по 5 тысяч рублей в течение 8 месяцев. Переплата для вас действительно будет нулевая. Но нюансы есть.

Во-первых, некоторые магазины специально завышают цены во время таких акций. Во-вторых, в условиях может быть прописано, что вы обязаны купить дополнительную услугу или товар из определенного списка. По подсчетам экспертов, около 80% кредитов в точках продаж - это беспроцентная рассрочка.

СОВЕТЫ «КП»

- Рассрочка лучше, чем кредит, но попробуйте накопить на товар. Живите по средствам.

- Сравните цены в разных магазинах.

- Не соглашайтесь сразу на дополнительные услуги. Подумайте, нужны ли они вам. Если нужны - берите, если нет - отказывайтесь. Зачастую это не влияет на решение о предоставлении рассрочки - магазину все равно нужно продать товар.

- Рассрочка - тот же кредит. Опаздывать с платежами нельзя. Это будет негативно влиять на вашу кредитную историю.

- Если вернули товар в магазин, нужно правильно оформить досрочное погашение кредита. Иначе банк может начислить пени и штрафы.

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