2018-01-24T09:56:06+03:00
Происшествия

Двухэтажный туристический автобус перевернулся в Норвегии

Одна из пассажирок поделилась подробностями случившейся аварии [фото]
Дарья ИВАШКИНА
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В результате ДТП обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Фото: facebook.com/marina.avidanВ результате ДТП обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Фото: facebook.com/marina.avidan
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В Норвегии перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из столицы страны Осло в шведский Стокгольм. Как стало известно, в момент аварии в автобусе было 25 человек, включая двух водителей.

«Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе Е18», - говорится в Twitter местной полиции.

В результате ДТП обошлось без жертв, однако есть пострадавшие, среди которых граждане Испании, Чехии, Латвии, Норвегии и Швеции. По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было.

Двухэтажный туристический автобус перевернулся в Норвегии. Фото: facebook.com/marina.avidan

Двухэтажный туристический автобус перевернулся в Норвегии. Фото: facebook.com/marina.avidan

Кстати, одна из туристок, находившихся в автобусе в момент ЧП, поделилась подробностями случившегося в Facebook. По ее словам, водитель ехал очень быстро по скользкой дороге и в какой-то момент просто не вписался в поворот. «Благо, что мы проехали скалы, иначе я бы сейчас не писала этот пост», - заметила русскоговорящая жительница Швеции.

По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было. Фото: facebook.com/marina.avidan

По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было. Фото: facebook.com/marina.avidan

Также женщина сообщила о двух пострадавших. «Молодую девушку увезли на скорой! Парень повредил шею, и ему накладывают фиксатор именно сейчас! Меня полицейские подключили в качестве переводчика, так как водители чехи и немного говорят по-русски», - написала очевидец событий.

Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе Е18. Фото: facebook.com/marina.avidan

Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе Е18. Фото: facebook.com/marina.avidan

Кстати, если верить словам туристки, человек, находившийся в момент аварии за рулем автобуса, в настоящее время задержан. «Тот, что был за рулем поехал в полицию в сопровождении полицейских на допрос! С другим я сижу рядом в больнице», - добавила женщина.

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