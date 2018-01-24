Завершилась Зимняя школа для подростков с российского Севера, влюбленных науку

24 Янв. 2018 2018-01-24T12:40:19+03:00

Из 1300 школьников были выбраны 25 самых талантливых и способных, которые попали в Зимнюю школу Фото: пресс-служба компании "Норникель"

Образовательный марафон «АрктикPRO» прошел уже в четвертый раз в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель»

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Самые умные, талантливые и продвинутые подростки из северных регионов России смогли пройти обучение в Зимней школе «АрктикPRO — 2018». Ее цель - поддержать интересующихся наукой и техникой школьников, развивать их потенциал и вдохновить на исследования. Образовательная программа прошла 15 по 21 января в Екатеринбурге.

Чтобы попасть в школу, ребята прошли серьезный отбор. Зимняя научно-техническая школа «АрктикPRO — 2018» - это заключительный этап научно-технического марафона для подростков. Его уже в четвертый раз проводит «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Принять участие в образовательной программе мог любой школьник 7-10 класса из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. Кроме того, впервые в марафоне в этом году приняли участие школьники из Читы.

На первом этапе ребята выполняли задания онлайн-викторины. Вопросы были поделены на пять категорий: ребусы, задачи-расчеты, изобретения, природные явления, наука и техника в искусстве. Второй этап - "Заполярный технодром". Он включает в себя различные квесты, игры и выступления на конференции, где по различным критериям участников оценивает группа экспертов.

В итоге из 1300 человек были выбраны 25 самых талантливых и способных - именно они и приехали на Зимнюю школу в Екатеринбург.

Задача школы: закрепить интерес подростков к науке и вдохновить их на собственные исследования и изобретения. Исходя из этого и построена программа. В первой части подростки учились самостоятельно проводить опыты по химии и физике, чтобы, вернувшись в свои школы, показать одноклассникам, как интересны могут быть эти предметы. Каждый из ребят получил «опытный» набор для проведения открытых уроков в родных городах.

Во время второго блока школьники могли показать собственные изобретения. А научный редактор Политехнического музея Дмитрий Мамонтов изучил проекты, дал консультации каждому участнику и рассказал о самых необычных и при этом простых изобретениях в мире.

Задача школы: закрепить интерес подростков к науке и вдохновить их на собственные исследования и изобретения Фото: пресс-служба компании "Норникель"

Правильно презентовать публике свои открытия школьников учили на следующем этапе. Мастер-класс по публичным выступлениям для учеников провела Светлана Фоминых, главный эксперт по TED в России. TED - это всемирно известная конференция, проводимая с 1984 года в США и давшая название целому стилю публичных выступлений и презентаций: лаконичных, ярких и всецело захватывающих внимание слушателей. Итог общения — 24 необычных презентации собственных изобретений школьников.

Но обучение в Зимней школе проходило не только в классах и лабораторияхю. Ребята побывали в самом северном небоскребе мира — комплексе «Высоцкий», посетили Белоярскую атомную электростанцию, Уральский трубный завод и его инновационный обучающий центр, а также цех электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь».

КСТАТИ

Задача марафона «АрктикPRO» — стимулировать исследовательский и изобретательский потенциал у подростков, которые уже в 7-10 классах всерьез увлекаются наукой. Проект реализует комания «Норникель» в регионах своего присутствия, в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Екатеринбург - это четвертый крупный промышленный город, который посетили участники марафона за время его существования, с 2014 года. В предыдущие годы школьники побывали в Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.