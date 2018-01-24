2018-01-24T12:17:41+03:00
Происшествия

Бастрыкину в Сирии передали дела российских террористов

К урегулированию конфликта в Сирии подключили Следственный комитет России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александру Бастрыкину передали материалы уголовных дел на российских граждан, которые подозреваются в преступлениях, которые они совершили на территории СирииАлександру Бастрыкину передали материалы уголовных дел на российских граждан, которые подозреваются в преступлениях, которые они совершили на территории СирииФото: Следственный комитет России
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и представители правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики договорились о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел в отношении российских граждан, которые выехали в Республику с целью участия на стороне террористических группировок в Сирии. В среду состоялся официальный визит главы российского ведомства в Сирию.

"В рамках рабочей поездки председатель Следственного комитета России провел встречи с руководителями правоохранительных органов и судебной системы Сирии. Александр Бастрыкин, в частности, встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хассаном. В ходе встреч стороны обсудили вопросы, связанные с межведомственным взаимодействием при расследовании преступлений против российских военнослужащих, а также международных преступлений, ежедневно совершаемых сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство" в отношении мирного населения Сирии, - сообщила подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Во время встречи Александру Бастрыкину передали материалы уголовных дел на российских граждан, которые подозреваются в преступлениях, которые они совершили на территории Сирии, в составе незаконных вооруженных формирований.

"Уже имеющийся у СК России опыт расследования подобных преступлений позволит российским следователям привлечь к уголовной ответственности всех лиц, как вступивших в ряды террористических организаций, так и совершивших другие преступления. По итогам рабочей встречи сторонами достигнута договоренность о подготовке межведомственного соглашения о дальнейшем сотрудничестве", - отметила Петренко.

Как стало известно "КП" Александр Бастрыкин также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России.

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