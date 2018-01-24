Флаг России приравняли к оружию?

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:07:38+03:00

На соревнования нельзя будет проносить «флаги стран, не являющихся участниками» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вчера интернет взорвался - МОК запретил проходить на трибуны олимпийских объектов с флагом России! После того, как спортивные чиновники вычеркнули из списков участников Игр наших лидеров - Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова, эта новость только подлила масла в полыхающий огонь.

Но откуда она пошла? Оказывается, на сайте оргкомитета Олимпиады-2018 в Пхенчхане появился список предметов, которые нельзя проносить на олимпийские объекты. А среди них, наряду с взрывчатыми материалами, огнестрельным и холодным оружием есть пункт, что запрещено проносить и «Флаги стран, не являющихся участниками». Что это значит?

Официальных разъяснений от МОК не последовало. А неофициально источник сообщил, что МОК отстранил олимпийский комитет России, но не отстранил Россию. А, значит, никакого запрета на наш флаг нет.

Список предметов, запрещенных к проносу на олимпийские объекты.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати, этот пункт в правилах поведения на олимпийских объектах присутствовал и раньше, в том числе и в Сочи-2014. Сделано это было для того, чтобы на трибуны не проносили флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК, и не устраивали там политических демонстраций.

Напомним, наши спортсмены, едут в Пхенчхан в нейтральном статусе и будут выступать под белым флагом МОК и называться Olympic Athlete from Russia («Олимпийские спортсмены из России»).

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Конец пяти колец

Дмитрий СМИРНОВ

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