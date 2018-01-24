2018-01-24T16:07:38+03:00
Спорт

Флаг России приравняли к оружию?

Появилась информация, что на Олимпиаде нашим болельщикам запретят проносить на трибуны триколор [инфографика]
Сергей КИРИЛЛОВ
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На соревнования нельзя будет проносить «флаги стран, не являющихся участниками»На соревнования нельзя будет проносить «флаги стран, не являющихся участниками»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера интернет взорвался - МОК запретил проходить на трибуны олимпийских объектов с флагом России! После того, как спортивные чиновники вычеркнули из списков участников Игр наших лидеров - Виктора Ана, Антона Шипулина, Сергея Устюгова, эта новость только подлила масла в полыхающий огонь.

Но откуда она пошла? Оказывается, на сайте оргкомитета Олимпиады-2018 в Пхенчхане появился список предметов, которые нельзя проносить на олимпийские объекты. А среди них, наряду с взрывчатыми материалами, огнестрельным и холодным оружием есть пункт, что запрещено проносить и «Флаги стран, не являющихся участниками». Что это значит?

Официальных разъяснений от МОК не последовало. А неофициально источник сообщил, что МОК отстранил олимпийский комитет России, но не отстранил Россию. А, значит, никакого запрета на наш флаг нет.

Список предметов, запрещенных к проносу на олимпийские объекты. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Список предметов, запрещенных к проносу на олимпийские объекты.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати, этот пункт в правилах поведения на олимпийских объектах присутствовал и раньше, в том числе и в Сочи-2014. Сделано это было для того, чтобы на трибуны не проносили флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК, и не устраивали там политических демонстраций.

Напомним, наши спортсмены, едут в Пхенчхан в нейтральном статусе и будут выступать под белым флагом МОК и называться Olympic Athlete from Russia («Олимпийские спортсмены из России»).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Конец пяти колец

Дмитрий СМИРНОВ

Единственное, что можно сделать сегодня в ситуации с МОК, это перестать обожествлять Олимпиаду. 70 лет подряд с первой поездки советской команды на Игры мы воспринимаем Олимпиаду как выставку наших выдающихся достижений или демонстрацию наших вопиющих провалов. Поставить памятник Сергею Бубке, прыгнувшему выше человеческого понимания, и расформировать команду ЦДКА, проигравшую в майках сборной СССР в олимпийском полуфинале югославам, это одно и то же прикладывание олимпийской линейки к своей жизни. Одни славили нашу страну на международной арене, другие позорили. В этом смысле забавно, что Виталий Мутко в разное время в национальном сознании страну и позорил, и славил, и снова позорил (подробности)

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В понедельник, 22 января, Спортивный арбитраный суд вшвейцарскойЖеневе начал рассмотрение апелляций российских атлетов на решение МОК. Все они были пожизненно отстранены после вердикта комиссии Освальда. Дела россиян поделены на три группы в зависимости от видов спорта. И к каждой из трех групп были приставлены три бригады судей. (подробности)

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