2018-01-24T14:42:35+03:00
Общество

Надо ли платить взносы на капремонт в новостройке

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
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Почетный адвокат России Леонид ОльшанскийПочетный адвокат России Леонид ОльшанскийФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ НАСЛЕДСТВО

У нас двухкомнатная квартира, приватизирована в 1994 г. в общую собственность в равных долях, на меня и отца. В 2004 г. умер отец, срок принятия наследства пропущен. В 2011 г. умерла моя сестра, дочь отца, которая прописана в другом месте, но у нее осталось два сына. Вопрос: могу я восстановить сроки принятия наследства или оно может отойти государству? Имеют ли право сыновья умершей сестры на половину доли моего отца?

Владимир

- Государству ваша квартира не отойдет, не переживайте. Сейчас вам надо обращаться в суд и заявлять, что наследство вы приняли фактически, за квартиру платите, живете в ней. Это дело выигрышное.

Что касается сыновей вашей сестры, то они действительно могут заявить о своих правах на наследство — такое дело тоже будет решаться в суде.

НОВЫЙ ДОМ — ЗА КАПРЕМОНТ НЕ ПЛАТИМ?

Нашему новому дому сейчас 2 года, приходят счета за капремонт, обязаны ли мы их оплачивать?

Анна

- В Госдуме сейчас лежит законопроект, который говорит о том, что если дому до трех лет, то взносы на капремонт не платятся, после 5 лет точно нужно платить, а от 3 до 5 лет будет варьироваться. Поэтому вы можете не платить, ожидая принятия этого закона. Но на всякий случай откладывайте сумму на капремонт за это время — если закон все-таки не примут в таком виде, то сможете сразу внести все взносы. Если же закон вступит в силу, у вас будут накопления, которые используете по своему усмотрению.

ЕСЛИ НАЕХАЛ НА САМОДЕЛЬНЫЙ СТОЛБ У ДОРОГИ

Во многих деревнях сейчас владельцы домов вкапывают столбики на проезжей части перед своим двором, чтобы машины не подъезжали близко. Если произойдет ДТП — кто будет виноват? Тот, кто вкопал столбик на дороге, или водитель, который на него наехал?

Игорь

- В первую очередь будет виноват тот, кто наехал. По правилам водитель должен соблюдать дистанцию, держать интервал, предпринимать все необходимые действия, чтобы сделать движение безопасным.

В КАКОМ СУДЕ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИИ БАНКУ

Банк не выплатил мне проценты по вкладу вовремя. Можно ли подать в суд не по месту прописки истца или месту нахождения банка, а по месту нахождения адвоката?

Антон

- Нет, такого варианта закон не предусматривает. Вам нужно обращаться в суд по месту нахождения банка.

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