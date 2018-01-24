Власти Молдовы высылают из страны писателя Дмитрия Миропольского

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:35:35+03:00

Миропольский летел в столицу Молдовы для того, чтобы выступить перед своими читателями c лекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Видимо, молдаване разучились читать не только по-русски, но и по молдавски: иначе бы они поняли, что было написано в приглашении посетить Кишинев известному российскому прозаику, драматургу и киносценаристу, автору исторического бестселлера «Тайны трех государей» Дмитрию Миропольскому.

Итак: Миропольский летел в столицу Молдовы для того, чтобы выступить перед своими читателями c лекцией на тему: «Уроки истории в современном кино и литературе». Эту встречу организовывали совместно российский международный медиаклуб «Формат А-3» и молдавская общественная организация «DIALOGUM». Встречи, которые знакомили жителей молдавской столицы, проводились в Кишиневе на протяжении 8 лет, и до последнего времени никаких проблем у гостей на молдавской границе замечено не было.

«Первая ласточка» прилетела в ноябре, когда на встречу не пропустили автора нескольких десятков фильмов о космосе, сценариста и режиссера Алексея Самолетова и исполнительного директора медиаклуба Марину Сафронову. Тогда это объяснили тем, что Молдова, не пуская к себе журналистов, противостоит таким образом «российской пропаганде».

Дмитрий Миропольский никакого отношения к журналистике не имеет: он пишет сценарии к популярнейшим телесериалам («Гостиница «Россия». Первая среди равных»), и книги, которые выходят фантастическими для нашего времени тиражами. При том, что у него были с собой график пребывания, официальное приглашение и бронь гостиницы, молдавские пограничники сочли эту пачку документов «недостаточным основанием для пребывания в Молдове». В Таллине, Вильнюсе и Риге, где Миропольский выступал по приглашению медиаклуба, никаких вопросов к его персоне у пограничников не возникало.

Отметки в паспорте Дмитрия Мариупольского.

В решении о высылке, выданном пограничной службой республики Молдовы, указана причина высылки (пункт Е): "Не подтверждает цель поездки". Между тем, на встрече в Кишиневе писателя будут ждать сегодня более 100 человек, которые по воле молдавского МИДа и погранслужбы так и не узнают тайны российской истории, к которой когда-то имела отношение и их страна.

Копия решения властей Молдовы.

Копия решения властей Молдовы.

Организаторы планируют провести встречу с Дмитрием Миропольским по видеосвязи из зала вылета Кишиневского аэропорта.

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