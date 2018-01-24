Дизайнер Игорь Чапурин поддержал Наоми Кэмпбелл в скандале с Ульяной Сергеенко

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Два дня назад в Сети случился скандал. Наоми Кэмпбелл обвинила в расизме российского дизайнера, Ульяну Сергеенко. Чернокожая модель увидела в Инстаграме у своей подруги, Мирославы Думы приглашение на показ с фразой «to my niggas in Paris». И взбесилась, обвинив Сергеенко в расизме и призвав бойкотировать ее показ.

Ульяну тут же поддержала Яна Рудковская постом в Инстаграме, где написала по-английски: "Мы, русские, всегда друг за друга горой". А вот Наоми пришла рука помощи откуда не ждали. Дизайнер Игорь Чапурин выложил трогательное послание к модели (мы сохранили орфографию и пунктуацию автора): «Когда то эта девушка став моим большим другом, и сейчас я легко сказал бы- « с ней я бы пошел в разведку»....очаровала меня своими человеческими качествами. В моей жизни мало было девушек столь красиво, честно и искренне открывающих себя в дружбе, хотя на ее месте могли быть мои соотечественницы (говорящие о многом, в том числе и о дружбе и о патриотизме, и об уважение к другу и людям и их мнениям). Любое проявление неуважения к людям из за их национальности, их образа мышления, цвета кожи-удел слабых людей душевно и зачастую мало воспитанных. Деньги не дают ни первого, ни второго, эти качества идут изнутри. Love!». Действительно, Наоми произвела фурор несколько лет назад, приняв участие в показе Чапурина. А потом еще раз и еще. Но многие упрекнули модельера в том, что он «топит не за своих». И правда, не ясно - что за муха пролетела между двумя российскими кутюрье? Ведь можно было просто промолчать. Зато комментаторы припомнили Чапурину все былые прегрешения Наоми: - «Избивая полицейских, горничных, она по-Вашему заслуживает искупления, а оскорбительно пошутившие нет?».

Самое смешное, что гнев 47-летней модели не совсем по адресу: автором строк, которые были написаны на приглашении от Сергеенко, был Канье Уэст, один из самых популярных рэп-исполнителей в мире. Еще в 2011-м году он записал композицию "Niggas in Paris"с Jay-Z, написанную под впечатлением от работы в Париже с Карлом Лагерфельдом. Но тогда, выходит, Наоми считает, что творчество Канье - только для афро - американцев и европейцев, а белым даже цитирование запрещено? Ну и кто же тут расист?