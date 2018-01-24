Звонок из прошлого: «Я тот самый таксист, который убил человека»

24 Янв. 2018 2018-01-24T22:24:31+03:00

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Как-то я сидел на работе, было уже поздно, я собирался домой и вдруг звонок:

- Это редакция?

- Да.

- Добрый вечер.

- Добрый вечер.

- Знаете... Я человека убил.

Я опешил. Но мужик быстро добавил:

- В 1987 году. Я тот самый таксист, который человека убил. Громкое было дело. Помните?

- Нет.

- Ну как же?! Громкое было дело. Я же тот таксист. Тот самый таксист, который...

- Я еще в школе учился.

- А, понятно. Ну я отсидел все положенное, не думайте, что я скрываюсь. Всё отсидел, теперь вот на свободе. Решил вам позвонить. А вы ничего не помните... Жалко, жалко. А нет рядом кого-нибудь постарше вас? Того, кто бы помнил?

- Нет уже, ни постарше ни помладше, все ушли, скоро полночь.

- Ах, полночь... Да, некрасиво получилось. Но, поверьте, история громкая была, "Калининградская правда" тогда об этом писала. Я когда вышел из тюрьмы, все перечитывал. У меня, знаете, альбом есть, я там все эти заметки храню. Про меня заметки. Как меня выслеживали, как ловили, как потом поймали потом, как судили... Всё, всё есть.

- Интересно.

- Вам правда интересно?

- Ну да, интересно.

- А хотите я вам их привезу, мы можем вместе почитать вспомнить. Хотите я вам прямо сейчас привезу?

- Нет, что вы, поздно уже, все ушли...

- А зачем нам все? Я вам же привезу! Вернее, я уже привез. Я здесь, возле вашей редакции стою. И подшивка с заметками со мной. Я здесь, мой друг, стою и звоню вам сейчас, скажите мне пароль от двери, чтобы я мог пройти. На каком вы этаже? Вы же не на первом этаже, так?

Мне стало страшно и я ответил неуверенно:

- Давайте все-таки в другой раз. Я подготовлюсь. Так сказать, обсудим на свежую голову.

- Но зачем? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Тем более, если я уже тут. Я уже здесь, на четвертом этаже, поднимаюсь к вам. Вы же на пятом, правда? Ступени у вас высокие, а у меня уже одышка, старый я уже, но рука твердая, знаете ли. Всю жизнь за баранкой, таксист! Эх, знали бы вы каким я был таксистом! Как я любил своих клиентов! Как я их любил всех... Но они... Они все ушли и вот теперь я здесь, с вами. И вас я тоже люблю, поверьте.