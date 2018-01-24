Звонок из прошлого: «Я тот самый таксист, который убил человека»
Как-то я сидел на работе, было уже поздно, я собирался домой и вдруг звонок:
- Это редакция?
- Да.
- Добрый вечер.
- Добрый вечер.
- Знаете... Я человека убил.
Я опешил. Но мужик быстро добавил:
- В 1987 году. Я тот самый таксист, который человека убил. Громкое было дело. Помните?
- Нет.
- Ну как же?! Громкое было дело. Я же тот таксист. Тот самый таксист, который...
- Я еще в школе учился.
- А, понятно. Ну я отсидел все положенное, не думайте, что я скрываюсь. Всё отсидел, теперь вот на свободе. Решил вам позвонить. А вы ничего не помните... Жалко, жалко. А нет рядом кого-нибудь постарше вас? Того, кто бы помнил?
- Нет уже, ни постарше ни помладше, все ушли, скоро полночь.
- Ах, полночь... Да, некрасиво получилось. Но, поверьте, история громкая была, "Калининградская правда" тогда об этом писала. Я когда вышел из тюрьмы, все перечитывал. У меня, знаете, альбом есть, я там все эти заметки храню. Про меня заметки. Как меня выслеживали, как ловили, как потом поймали потом, как судили... Всё, всё есть.
- Интересно.
- Вам правда интересно?
- Ну да, интересно.
- А хотите я вам их привезу, мы можем вместе почитать вспомнить. Хотите я вам прямо сейчас привезу?
- Нет, что вы, поздно уже, все ушли...
- А зачем нам все? Я вам же привезу! Вернее, я уже привез. Я здесь, возле вашей редакции стою. И подшивка с заметками со мной. Я здесь, мой друг, стою и звоню вам сейчас, скажите мне пароль от двери, чтобы я мог пройти. На каком вы этаже? Вы же не на первом этаже, так?
Мне стало страшно и я ответил неуверенно:
- Давайте все-таки в другой раз. Я подготовлюсь. Так сказать, обсудим на свежую голову.
- Но зачем? Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Тем более, если я уже тут. Я уже здесь, на четвертом этаже, поднимаюсь к вам. Вы же на пятом, правда? Ступени у вас высокие, а у меня уже одышка, старый я уже, но рука твердая, знаете ли. Всю жизнь за баранкой, таксист! Эх, знали бы вы каким я был таксистом! Как я любил своих клиентов! Как я их любил всех... Но они... Они все ушли и вот теперь я здесь, с вами. И вас я тоже люблю, поверьте.