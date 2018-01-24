«Башнефть» ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:41:58+03:00

Новое оборудование будет принимать стоки не только НПЗ, но и 66 соседних предприятий

Изменить размер текста: A A

Компания «Башнефть» запустила в промышленную эксплуатацию уникальный природоохранный объект — комплекс биологических очистных сооружений на заводе «Уфанефтехим». Первые такие сооружения появились тут в далеком 1958 году. Оборудование, хоть его и обновляли, перестало отвечать требованиям времени и природоохранного законодательства, а потому компанией «Роснеть», чьей дочерней структурой является «Башнефть», было принято решение о полноценной реконструкции объекта.

Запущенный комплекс не имеет аналогов в России и странах Евразии. Высокий уровень тут обеспечивают технологии компании General Electric, полностью соответствующие жесткому экологическому законодательству РФ.

За сутки комплекс, состоящий из 81 объекта, способен очистить 84 тысячи кубометров воды. Он будет принимать все промышленные, ливневые и хозяйственно-бытовые стоки не только завода, но и 66 предприятий Северного промышленного узла Уфы. Это серьезный вклад в экологию города. Благодаря новому оборудованию, значительно улучшится качество очистки сточных вод, а еще в два с половиной раза вырастет объем повторно используемой в производстве очищенной воды. А значит, меньше придется забирать в реке Белая.

Больше того, инженеры говорят о перспективе обеспечения замкнутого цикла водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Предусмотрели специалисты возможность паводка и других катаклизмов — все оборудование имеет высокий запас прочности.

Важно отметить, что реконструкция на «Уфанефтехиме» - лишь один из восьми крупных инвестиционных проектов «Роснефти», направленных на охрану природы. Вложения только в этот объект составили больше 11 миллиардов рублей. 44 строительные организации работали на площадке в круглосуточном режиме. Рабочие установили больше четырех тысяч различных приборов, датчиков и прочего оборудования. Причем 80 процентов техники — отечественного производства.

- Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры ПАО «НК «Роснефть» и обеспечивает ее устойчивое развитие, - подчеркивают в компании. - Масштабная цель Компании – достижение лидерства в сфере экологической безопасности среди нефтегазовых холдингов.

Средств для достижения намеченного в «Роснефти» не жалеют. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование только в прошлом году составили больше 50 миллиардов рублей.