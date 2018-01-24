В России дешевые машины стали покупать чаще, дорогие - реже

24 Янв. 2018 2018-01-23T22:49:02+03:00

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Дешевые машины стали покупать чаще, дорогие - реже. Хотя еще пару лет назад все было наоборот: дорогущие авто продавались все лучше, и происходило это на фоне резкого оттока покупателей обычных машин.

Почему так случилось?

Устали ждать

Четыре года люди, желавшие купить себе новую машину, сидели как Ждуны - ждали, пока цены остановят свой рост. Он не остановился и не собирается. Терпение лопнуло, когда те модели, на которые все засматривались, перешли в разряд прошлых. У аналитиков рынка это называется словами «отложенный спрос». Именно в прошлом году вышел сначала новый «Хендэ Солярис», потом «КИА Рио», а после и «Лада Веста-СВ» - они и сделали кассу автосалонам. И покупатели, которые откладывали решение о покупке на потом, достали свои заначки.

Кто удивил?

А никто! Никаких сюрпризов, все просто, предсказуемо. «Солярис», лидер-2016, спустился вниз, он и должен был это сделать. Потому что прежний продавался с двумя типами кузовов - 4- и 5-дверным, а модель второго поколения - только седан. Вместо варианта с пятой дверью теперь «Хендэ Крета», он стал самым популярным кроссовером в стране, то есть успех одной модели поделили надвое. А первое место в абсолюте подарили «Рио», вот он остался в двух видах - с отдельным багажником и в псевдовнедорожной версии X-Line.«Лада Веста» ожидаемо вползла в тройку самых популярных моделей.

Изумил разве что «Фольксваген Тигуан». Весь прошлый год продавалась модель нового поколения, и в итоге прирост к позапрошлогодним результатам составил почти 160%, это же больше чем в два раза! Пришлась в жилу новая машина, понравилась тем, кто готов выложить пару миллионов.

Корейцы поджимают

Кто бы смог сказать 10 лет назад, что самыми популярными иномарками в стране станут корейские. Все уважали «немцев», за надежность ценили «японцев», кошельком голосовали за «французов» и «американцев». Теперь все иначе. Про первое место среди автопроизводителей не говорим, его традиционно занимает АвтоВАЗ. Обладатель второго места - «КИА» - еще пока не наступает на пятки, но «Хендэ» и «КИА» (а это компании-побратимы, они и машины свои у нас на общем предприятии производят) вместе уже продают больше, чем автогигант из Тольятти. И все марки-лидеры показали рост. Одновременно пафосные «немцы» откатились назад: «Ауди» - минус 18%, «Порше» - минус 8%, «Мерседес-Бенц» остался при своих - 0%. Вот так неровно все: бюджетники растут, дорогие - падают. Но в среднем плюс.

Будем расти дальше?

Это пока под вопросом. В прошлом году завершились госпрограммы льготного автокредитования и утилизации, а владельцы автосалонов очень на них рассчитывали.

- Сейчас сложно прогнозировать, что будет происходить с автомобильным рынком в нынешнем году. Потому что не ясны правила игры государства: сколь активными будут меры поддержки авторынка и автопроизводителей, как сильно вырастут акцизы на новые автомобили, насколько увеличится утилизационный сбор, - объясняет ситуацию автоэксперт Игорь Моржаретто.

- Скорее всего, в первые месяцы рост продаж по инерции продолжится, будет действовать все тот же отложенный спрос. А потом может произойти замедление темпов продаж, и дальнейшее будет зависеть от того, насколько сильную поддержку решит оказать государство.

И не только в государстве тут дело. Успехи рынка у нас принято связывать с ценой на нефть: будет она расти - будут расти и продажи. Будет падать, придется снова запасаться терпением.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Цены все выше и выше

Стоимость автомобилей увеличилась прямо с первых дней 2018-го

Автомобили LADA прибавили в цене быстрее всех. Granta в базовой комплектации приблизилась к границе в 400 тыс., а максимум для модели - 588 тыс. рублей. Цены на Kalina начинаются от 450 тысяч и превышают 600 тыс. в максимальных комплектациях. У KIA подорожал весь модельный ряд. Cee’d, Cerato, Soul прибавили в цене до пяти тысяч рублей, но самые популярные Rio - сразу 10 тыс. А флагман модельного ряда - Quoris - на 100 тыс рублей.

Honda CR-V пятого поколения c февраля подорожает на 4%, даже чуть больше. Начальная цена кроссовера будет 1 859 900 рублей, а максимальная - 2,5 млн. рублей.

Немецкая BMW с 1 января 2018 года подняла цены на свои автомобили примерно на 2,5%.

К росту цен автомобилисты уже привыкли, он, кажется, никогда не остановится, в прошлом году он составил примерно 10%, хотя валюта никуда не скакала.

Два вопроса напрашиваются сами собой: растут ли теми же темпами зарплаты и на какие шиши тогда люди покупают машины? Первый переадресуем работодателям, а вот ответ на второй дает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В прошлом году рост выданных автокредитов достигал 40%, а в некоторых регионах страны (например, в Кемеровской, Челябинской областях, в Пермском крае) переваливал за 50%. То есть чем выше цена - тем больше кредитов.

КСТАТИ

Российские автомобили проекта «Кортеж» будут стоить примерно 6 млн. рублей, такие цифры озвучил недавно глава Минпромторга Денис Мантуров. Точнее, от шести миллионов. План такой: взять цены аналогичных по классу иностранных образцов и установить свои процентов на пятнадцать ниже. Конкретнее пока не говорят, но ведь и сами автомобили нам с вами еще не показали, хотя планируется целая линейка - президентский лимузин (его обещали подготовить уже для церемонии инаугурации в этом году), престижный седан, внедорожник и минивэн. Все машины на одной основе, потому официально этот проект называется «Единая модульная платформа» (ЕМП).

Первые машины уже отправили для реальных испытаний в Федеральную службу охраны.