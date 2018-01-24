Громадный «гелик» залили смолой ради искусства. И рекламы
Mercedes-Benz на открывшемся недавно автосалоне в Детройте показывает новый G-Class, всем известный «Гелендваген»
Mercedes-Benz G-Class образца 1979 года залили громадным количеством смолы. Фото: mercedes-benz.ru
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Эту премьеру немцы решили обставить очень помпезно: посетителей выставки прямо у входа в Кобо-центр встречает гигантских размеров арт-объект.
Mercedes-Benz G-Class образца 1979 года (а он за эти годы при смене нескольких поколений внешне почти не изменился) залили громадным количеством смолы, чтобы машина стала похожей на жучка в янтаре.
Вес куска смолы вместе с автомобилем - почти 45 тонн. И такой «артефакт» достигает 5,5 метра в длину, 2,5 метра в ширину и 3 метра в высоту. Не всякая машина получает такое последнее пристанище.