Шубы российских звезд: Льва Лещенко греет енот-полоскун, а Лопыреву - кролик

24 Янв. 2018 2018-01-23T22:50:13+03:00

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В этом году зима не столь сурова, но звезды шоубизнеса все равно облачаются в меха. Во-первых, это красиво, во-вторых, дорого-богато, а значит, есть повод для соревнования с коллегами по цеху.

Вместе с экспертом-товароведом, специалистом по меховым изделиям Анжеликой Новицкой мы рассмотрели меха российских знаменитостей.

Анжелика НовицкаяФото: Личный архив

- Оценивать шубы звезд было непросто, - говорит наш эксперт. - Многие модели, которые хорошо продаются из года в год, компании отшивают на протяжении десятилетий и продают, поэтому иногда сложно определить, изготовлена шуба в этом году или лет 10 назад...

Ксения Бородина и песец

borodylia Ксения Бородина

- Судя по информации из Инстаграма ведущей «Дома-2», эту шубу ей подарили за рекламу. На Ксении куртка из крашеного бордового песца. Такие изделия массово стали отшивать около 3 - 4 лет назад.

Цена: от 20 000 руб.

Виктория Лопырева укуталась в кролика

lopyrevavika Виктория Лопырева

- У невесты Николая Баскова полупальто из крашеного кролика рекс. Изделие новое. Может быть сшито из целых шкурок, но, как правило, такие изделия изготавливают из лоскута, который получают после пошива меховых изделий на производстве. В моду разноцветные меха вошли сравнительно недавно.

В интернете такая модель заявлена как «зима-2018» за 120 000 руб.

А в среднем цена за полупальто из кролика рекс начинается от 40 000 руб.

Анфиса Чехова в шиншилле

achekhova Анфиса Чехова

- Секс-дива выбрала полупальто из натуральной шиншиллы. Модель классическая, но изделие новое.

Цена: от 500 000 руб. и выше (цена зависит от бренда).

Анна Калашникова (на фото вверху) в соболях

- Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина певица Анна Калашникова утеплилась, предпочтя баргузинского соболя.

Цена: от 500 000 руб.

Анастасия Волочкова предпочитает рысь

Анастасия ВолочковаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Балерина не изменяет белому цвету. На этом фото на артистке женская куртка из белой норки с отделкой из рыси.

Модель не новая, но состояние отличное.

Цена: от 350 000 руб.

Норка Валентина Юдашкина

Валентин ЮдашкинФото: Михаил ФРОЛОВ

- Наш маэстро моды выбрал для выхода в свет пальто из шкурок норки с английским воротником.

Состояние меха отличное, но, скорее всего, изделие не новое.

Цена: от 350 000 руб.

Льва Лещенко греет енот-полоскун

Лев ЛещенкоФото: Instagram.com

- Классик отечественной сцены выбрал для съемок в новогоднем огоньке пальто из шкурок енота-полоскуна.

Шуба, вероятно, не новая, но в отличном состоянии.

Цена: от 200 000 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Ничто не вечно

- Шуба из длинноволосого кролика служит дамам в среднем один сезон, - объясняет эксперт-товаровед Анжелика Новицкая, - шуба из норки - 10 сезонов, из соболя - 8, из лисицы - 5 сезонов. Иногда встречаются интересные дизайнерские модели и из долгоживущего каракуля. Так что если вам досталась шуба от бабушки, она может быть актуальна и сегодня.

Нет денег на натуральную шубу?

- Сейчас можно купить достойные модели из искусственного меха и за 16 тысяч рублей, технологии не стоят на месте, - продолжает эксперт. - Порой искусственные шубы сделаны так здорово, что их не отличить от натуральных.